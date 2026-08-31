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Temblor HOY, lunes 31 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP, magnitud y epicentro

Conoce los últimos sismos registrados este lunes 31 de agosto en Perú: magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, lunes 31 de agosto.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo en Perú HOY, lunes 31 de agosto. | Composición: Líbero/ChatGPT
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HOY, lunes 31 de agosto de 2026, el Perú se mantiene alerta ante la actividad sísmica registrada en el país. Revisa EN VIVO los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico y mantente informado ante cualquier actualización.

Epicentro del temblor en Perú HOY, domingo 30 de agosto.

PUEDES VER: Temblor del domingo 30 de agosto: IGP reporta últimos sismos, magnitud y epicentro

Temblor en Perú HOY, 31 de agosto: epicentro, según reporte EN VIVO del IGP

07:06
31/8/2026

Temblor en Junín

Fecha y hora local: 31/08/2026, 06:53:23

Magnitud: 4.1

Profundidad: 8 km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.35

Intensidad: III Huasicancha

Referencia: 12 km al NO de Huasicancha, Huancayo – Junín

07:01
31/8/2026

Temblor en Lima

Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:36:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 109 km

Latitud: -11.19

Longitud: -76.65

Intensidad: III en Canta

Referencia: 31 km al N de Canta, Canta, Lima

06:59
31/8/2026

Temblor en Tumbes

Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:26:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 66 km

Latitud: -3.52

Longitud: -80.16

Referencia: 13 km al E de Zarumilla, Zarumilla, Tumbes

06:57
31/8/2026

Temblor en Moquegua

Fecha y hora local: 31/08/2026, 03:22:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.82

Longitud: -71.56

Intensidad: II-III en La Capilla

Referencia: 41 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro, Moquegua

06:56
31/8/2026

Temblor en Arequipa

Fecha y hora local: 31/08/2026, 00:48:31

Magnitud: 3.7

Profundidad: 34 km

Latitud: -16.97

Longitud: -72.54

Intensidad: II-III en Quilca

Referencia: 31 km al SO de Quilca, Camaná, Arequipa

06:55
31/8/2026

Bienvenidos

Consulta EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú HOY, 31 de agosto de 2026, según los reportes oficiales del IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad del último temblor.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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