Temblor HOY, lunes 31 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP, magnitud y epicentro

HOY, lunes 31 de agosto de 2026, el Perú se mantiene alerta ante la actividad sísmica registrada en el país. Revisa EN VIVO los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico y mantente informado ante cualquier actualización.

Temblor en Perú HOY, 31 de agosto: epicentro, según reporte EN VIVO del IGP 07:06 Temblor en Junín Fecha y hora local: 31/08/2026, 06:53:23 Magnitud: 4.1 Profundidad: 8 km Latitud: -12.25 Longitud: -75.35 Intensidad: III Huasicancha Referencia: 12 km al NO de Huasicancha, Huancayo – Junín 07:01 Temblor en Lima Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:36:50 Magnitud: 4.0 Profundidad: 109 km Latitud: -11.19 Longitud: -76.65 Intensidad: III en Canta Referencia: 31 km al N de Canta, Canta, Lima 06:59 Temblor en Tumbes Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:26:44 Magnitud: 4.0 Profundidad: 66 km Latitud: -3.52 Longitud: -80.16 Referencia: 13 km al E de Zarumilla, Zarumilla, Tumbes 06:57 Temblor en Moquegua Fecha y hora local: 31/08/2026, 03:22:31 Magnitud: 3.6 Profundidad: 15 km Latitud: -16.82 Longitud: -71.56 Intensidad: II-III en La Capilla Referencia: 41 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro, Moquegua 06:56 Temblor en Arequipa Fecha y hora local: 31/08/2026, 00:48:31 Magnitud: 3.7 Profundidad: 34 km Latitud: -16.97 Longitud: -72.54 Intensidad: II-III en Quilca Referencia: 31 km al SO de Quilca, Camaná, Arequipa 06:55 Bienvenidos Consulta EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú HOY, 31 de agosto de 2026, según los reportes oficiales del IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad del último temblor.