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Temblor HOY, lunes 31 de agosto en Perú: reporte EN VIVO del IGP, magnitud y epicentro
Conoce los últimos sismos registrados este lunes 31 de agosto en Perú: magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.
HOY, lunes 31 de agosto de 2026, el Perú se mantiene alerta ante la actividad sísmica registrada en el país. Revisa EN VIVO los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico y mantente informado ante cualquier actualización.
Temblor en Perú HOY, 31 de agosto: epicentro, según reporte EN VIVO del IGP
Temblor en Junín
Fecha y hora local: 31/08/2026, 06:53:23
Magnitud: 4.1
Profundidad: 8 km
Latitud: -12.25
Longitud: -75.35
Intensidad: III Huasicancha
Referencia: 12 km al NO de Huasicancha, Huancayo – Junín
Temblor en Lima
Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:36:50
Magnitud: 4.0
Profundidad: 109 km
Latitud: -11.19
Longitud: -76.65
Intensidad: III en Canta
Referencia: 31 km al N de Canta, Canta, Lima
Temblor en Tumbes
Fecha y hora local: 31/08/2026, 05:26:44
Magnitud: 4.0
Profundidad: 66 km
Latitud: -3.52
Longitud: -80.16
Referencia: 13 km al E de Zarumilla, Zarumilla, Tumbes
Temblor en Moquegua
Fecha y hora local: 31/08/2026, 03:22:31
Magnitud: 3.6
Profundidad: 15 km
Latitud: -16.82
Longitud: -71.56
Intensidad: II-III en La Capilla
Referencia: 41 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro, Moquegua
Temblor en Arequipa
Fecha y hora local: 31/08/2026, 00:48:31
Magnitud: 3.7
Profundidad: 34 km
Latitud: -16.97
Longitud: -72.54
Intensidad: II-III en Quilca
Referencia: 31 km al SO de Quilca, Camaná, Arequipa
Bienvenidos
Consulta EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú HOY, 31 de agosto de 2026, según los reportes oficiales del IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad del último temblor.
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