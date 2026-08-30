SEDAPAL confirma distritos que no tendrán agua este lunes 31 de agosto: corte por más de 8 horas

Sedapal anunció cortes de agua programados para este lunes 31 de agosto, los cuales afectarán a distintos distritos de Lima durante varias horas, por lo que se recomienda almacenar agua con anticipación y organizar las actividades del hogar. Revisa la lista completa y verifica si tu zona está incluida.

La suspensión temporal del servicio responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de abastecimiento. En algunos puntos, el corte podría extenderse por más de 8 horas. A continuación, conoce qué distritos serán afectados, cuáles son las zonas comprendidas y a qué hora se restablecerá el servicio, según la información oficial de Sedapal.

Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto P.J. El Carmen

Sectores:Sector 343

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 31 de agosto | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 31 de agosto | 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de Reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Upis Huáscar Gpo XII, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, AF Los Portales 18 de Enero, AF Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan Sector Virgen del Carmen, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 Sector 30 de Abril, Agru. Cruz de Las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, A.H. Nueva Jerusalén, Agru. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro_2000 Sector La Libertad, Sector La Libertad, A.H. 20 de Enero, A.H. PI Futuro 2000 Sector La Pradera, A.H. Sol de Oro.

Sectores: Sector 411

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 31 de agosto | 10:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 31 de agosto | 11:00 p.m.

Pueblo Libre

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Cercado Cuadrante: Av. Sucre, Calle Rosa Toledo, Av. San Martin, Av. Cipriano Dulanto, Jirón Carlos de los Heros, Calle Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina

Sectores: Sector 30

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 31 de agosto | 10:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 31 de agosto | 10:00 p.m.

Surco

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Villa Libertad de Monterrico, Asociación Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico

Sectores: Sector 297

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 31 de agosto | 5:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 31 de agosto | 9:00 p.m.

Vecinos de los distritos afectados deberán tomar precauciones ante el corte de agua.

¿Cómo consultar corte de agua en Sedapal?

Puedes consultar si existe un corte de agua programado en tu zona a través de los canales oficiales de Sedapal. La empresa cuenta con información sobre faltas de agua zonales e incidencias, además de su servicio de atención Aquafono.