¿Habrá feriados en el mes de septiembre 2026 y qué días se descansarán, según El Peruano?

Luego del feriado por Santa Rosa de Lima, celebrado este domingo 30 de agosto, muchos trabajadores y estudiantes se preguntan si septiembre traerá nuevas fechas de descanso. ¿Qué indica el calendario oficial difundido por el diario oficial El Peruano? Revisa si habrá días de descanso obligatorio a nivel nacional durante septiembre de 2026.

¿Habrá feriados a nivel nacional en septiembre 2026?

El próximo mes no contempla ningún feriado nacional, esto significa que septiembre tendrá sus 30 días como jornadas ordinarias, salvo que posteriormente se establezca alguna disposición especial o se declare un día no laborable para el sector público. Sin embargo, se registran feriados regionales en Perú.

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Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba en Tacna

De esta manera, septiembre no tendrá feriados a nivel nacional, por lo que los trabajadores del sector público y privado no tendrán un descanso obligatorio adicional durante ese periodo. Por ello, quienes esperaban un feriado para planificar un viaje, una escapada o simplemente disfrutar de un día libre deberán esperar hasta octubre para encontrar una nueva fecha festiva nacional.

¿Qué feriados nacionales restan en 2026?

Tras los feriados de agosto, todavía quedan cinco feriados nacionales en el calendario peruano de 2026. El primero será el jueves 8 de octubre, en conmemoración del Combate de Angamos; posteriormente, el domingo 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos.

El calendario continuará con el martes 8 de diciembre, fecha de la Inmaculada Concepción, posteriormente será el miércoles 9 de diciembre, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, y finalmente el viernes 25 de diciembre debido a la celebración por Navidad. Estas fechas permitirán a los ciudadanos organizar con anticipación sus actividades y posibles viajes durante los últimos meses del año.