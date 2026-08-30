Resultados de La Tinka HOY, domingo 30 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores y premios del Pozo Millonario

¡La suerte ya está echada y el Pozo Millonario podría ser tuyo! Si compraste tu boleto y la expectativa no te deja estar tranquilo, llegaste al lugar indicado. Este domingo 30 de agosto de 2026, la lotería más popular del Perú volverá a mantener en vilo a miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana. Por eso, te traemos en vivo y en directo los resultados de La Tinka, con la combinación exacta de los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el detalle completo del acumulado, para que puedas revisar tu boleto al instante y descubrir si esta noche la fortuna tocó a tu puerta.

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Los números de La Tinka han registrado distintas frecuencias a lo largo de los sorteos. Según los datos históricos proporcionados, estas son las veces que ha salido cada bolilla: