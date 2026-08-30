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Resultados de La Tinka HOY, domingo 30 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores y premios del Pozo Millonario

Nadie acertó los seis números del sorteo 1328, es así que el Pozo Millonario sigue creciendo: ahora alcanza los S/ 26.003.301 para hoy, domingo 30 de agosto.

María Zapata
¿Cuáles fueron los números ganadores de La Tinka hoy, 30 de agosto de 2026?
¿Cuáles fueron los números ganadores de La Tinka hoy, 30 de agosto de 2026? | La Tinka
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¡La suerte ya está echada y el Pozo Millonario podría ser tuyo! Si compraste tu boleto y la expectativa no te deja estar tranquilo, llegaste al lugar indicado. Este domingo 30 de agosto de 2026, la lotería más popular del Perú volverá a mantener en vilo a miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana. Por eso, te traemos en vivo y en directo los resultados de La Tinka, con la combinación exacta de los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el detalle completo del acumulado, para que puedas revisar tu boleto al instante y descubrir si esta noche la fortuna tocó a tu puerta.

Revisa los últimos resultados del sorteo La Tinka de este miércoles 26 de agosto de 2026.

PUEDES VER: ¿Reventó el pozo millonario? Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto y números ganadores

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Los números de La Tinka han registrado distintas frecuencias a lo largo de los sorteos. Según los datos históricos proporcionados, estas son las veces que ha salido cada bolilla:

  • 12: 405 veces
  • 14: 405 veces
  • 13: 401 veces
  • 36: 400 veces
  • 35: 396 veces
  • 24: 390 veces
  • 2: 389 veces
  • 21: 389 veces
  • 25: 386 veces
  • 11: 384 veces
  • 31: 384 veces
  • 22: 383 veces
  • 1: 382 veces
  • 19: 382 veces
  • 28: 382 veces
  • 16: 379 veces
  • 17: 377 veces
  • 32: 377 veces
  • 5: 376 veces
  • 8: 375 veces
  • 23: 375 veces
  • 15: 370 veces
  • 20: 370 veces
  • 27: 367 veces
  • 4: 365 veces
  • 10: 365 veces
  • 18: 360 veces
  • 42: 359 veces
  • 33: 357 veces
  • 43: 357 veces
  • 9: 356 veces
  • 30: 351 veces
  • 45: 347 veces
  • 6: 345 veces
  • 39: 345 veces
  • 37: 344 veces
  • 38: 344 veces
  • 7: 343 veces
  • 3: 342 veces
  • 29: 337 veces
  • 44: 327 veces
  • 40: 324 veces
  • 41: 323 veces
  • 46: 59 veces
  • 47: 42 veces
  • 48: 31 veces
  • 49: 21 veces
  • 50: 17 veces
  • 52: 7 veces
  • 51: 6 veces
  • 53: 4 veces
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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