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Resultados de La Tinka HOY, domingo 30 de agosto de 2026 EN VIVO: números ganadores y premios del Pozo Millonario
Nadie acertó los seis números del sorteo 1328, es así que el Pozo Millonario sigue creciendo: ahora alcanza los S/ 26.003.301 para hoy, domingo 30 de agosto.
¡La suerte ya está echada y el Pozo Millonario podría ser tuyo! Si compraste tu boleto y la expectativa no te deja estar tranquilo, llegaste al lugar indicado. Este domingo 30 de agosto de 2026, la lotería más popular del Perú volverá a mantener en vilo a miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana. Por eso, te traemos en vivo y en directo los resultados de La Tinka, con la combinación exacta de los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el detalle completo del acumulado, para que puedas revisar tu boleto al instante y descubrir si esta noche la fortuna tocó a tu puerta.
PUEDES VER: ¿Reventó el pozo millonario? Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto y números ganadores
¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?
Los números de La Tinka han registrado distintas frecuencias a lo largo de los sorteos. Según los datos históricos proporcionados, estas son las veces que ha salido cada bolilla:
- 12: 405 veces
- 14: 405 veces
- 13: 401 veces
- 36: 400 veces
- 35: 396 veces
- 24: 390 veces
- 2: 389 veces
- 21: 389 veces
- 25: 386 veces
- 11: 384 veces
- 31: 384 veces
- 22: 383 veces
- 1: 382 veces
- 19: 382 veces
- 28: 382 veces
- 16: 379 veces
- 17: 377 veces
- 32: 377 veces
- 5: 376 veces
- 8: 375 veces
- 23: 375 veces
- 15: 370 veces
- 20: 370 veces
- 27: 367 veces
- 4: 365 veces
- 10: 365 veces
- 18: 360 veces
- 42: 359 veces
- 33: 357 veces
- 43: 357 veces
- 9: 356 veces
- 30: 351 veces
- 45: 347 veces
- 6: 345 veces
- 39: 345 veces
- 37: 344 veces
- 38: 344 veces
- 7: 343 veces
- 3: 342 veces
- 29: 337 veces
- 44: 327 veces
- 40: 324 veces
- 41: 323 veces
- 46: 59 veces
- 47: 42 veces
- 48: 31 veces
- 49: 21 veces
- 50: 17 veces
- 52: 7 veces
- 51: 6 veces
- 53: 4 veces
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