El viernes 28 de agosto es feriado regional: Conoce quiénes descansarán y qué se celebra en Perú

El próximo feriado nacional en Perú será el 30 de agosto; sin embargo, el viernes 28 de agosto de 2026 será día no laborable en Tacna, por lo que los trabajadores y ciudadanos de esta región podrán disfrutar de un día de descanso. La fecha tiene un significado especial para la población tacneña y forma parte de las celebraciones por un importante acontecimiento histórico de la región.

¿El 28 de agosto será feriado en todo el Perú?

No. El viernes 28 de agosto de 2026 no será feriado nacional, sino una fecha de carácter regional vinculada a la conmemoración de la reincorporación de Tacna al Perú. Por ello, quienes se encuentren en otras regiones del país deberán cumplir con sus actividades habituales, salvo que exista alguna disposición particular de su empleador o entidad.

¿Qué se celebra el 28 de agosto en Tacna?

Cada 28 de agosto se conmemora la reincorporación de Tacna al territorio peruano, ocurrida en 1929. Esta fecha recuerda el retorno de la ciudad al Perú después de varias décadas bajo administración chilena, tras la firma del Tratado de Lima.

Tacna tendrá día cívico no laborable este 28 de agosto por la celebración de su reincorporación al Perú.

Por otro lado, el descanso por esta celebración corresponde a la región Tacna, por lo que la jornada no debe confundirse con un feriado nacional aplicable a todo el país. Las disposiciones regionales determinan quiénes pueden acogerse al día no laborable, según corresponda.

Reincorporación de Tacna al Perú

La reincorporación de Tacna constituye uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de la región. Por ello, durante agosto se desarrollan diversas actividades conmemorativas, protocolares y culturales que reúnen a autoridades y ciudadanos.

Las celebraciones suelen incluir ceremonias oficiales, desfiles y otras actividades destinadas a recordar este acontecimiento histórico. El 28 de agosto es especialmente significativo para los tacneños, quienes participan en los actos conmemorativos que se realizan en distintos puntos de la ciudad.