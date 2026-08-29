Los últimos días de agosto tienen un significado especial y diferente para los católicos en Perú y en diversas partes del mundo. La celebración de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera mujer americana en ser canonizada, congrega a miles de fieles que buscan frases, oraciones y saludos para rendir homenaje a la patrona del Nuevo Mundo, así como de Filipinas y las Indias Orientales. AQUÍ las frases que puedes compartir para esta ocasión.

Santa Rosa de Lima: emotivas frases para compartir este domingo 30 de agosto, por WhatsApp

Entre las frases más inspiradoras de Santa Rosa de Lima, que resuenan con fuerza entre los fieles católicos en su día, destacan estos mensajes de amor, fe y dedicación:

Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo.

Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús.

Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia.

El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta.

El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas.

Santa Rosa de Lima: frases para compartir HOY, domingo 30 de agosto, por WhatsApp.

Santa Rosa, fortalece mi fe en cada día y guíame por el camino del bien.

Que tu ejemplo de amor al prójimo inspire mi corazón hoy y siempre.

Santa Rosa de Lima, protectora de los necesitados, intercede por nosotros ante el Señor.

Enséñame a confiar siempre en el Señor y encontrar la paz en la humildad.

Amemos a Dios, a Dios amemos. Amor es Dios, Dios es amor.

¿Por qué se celebra a Santa Rosa el 30 de agosto?

La celebración de Santa Rosa de Lima del 30 de agosto tiene su origen en la inscripción de su festividad en el calendario general romano en 1727. Esta fecha fue seleccionada por ser la más cercana a su fallecimiento, ocurrido el 24 de agosto, y para evitar coincidencias con la conmemoración de otros santos.

Santa Rosa, reconocida como la primera santa de América, ostenta el título de patrona de diversas provincias, instituciones educativas y organismos, incluyendo la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas de Argentina. Además, es invocada por aquellos que sufren de tuberculosis, enfermedad que afectó sus últimos años de vida.