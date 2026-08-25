Día Nacional del Perro en EE. UU.: por qué se celebra cada 26 de agosto, su origen y más.

El 26 de agosto se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Perro, una fecha relevante para quienes tienen un can en casa. Esta conmemoración representa una gran oportunidad para agradecer el amor y la fidelidad que estos animales brindan a diario, destacando el lazo único que se forma entre las personas y sus mascotas. ¿Por qué se conmemora esta fecha y cuál es su origen?

Día Nacional del Perro en EE. UU.: historia y más

La historia del Día del Perro se remonta a 2004, cuando Colleen Paige, reconocida experta en estilo de vida de mascotas y defensora del rescate animal, propuso establecer una fecha en el calendario para honrar la relación entre los perros y los seres humanos. Esta celebración busca resaltar la lealtad de estos animales y el importante papel que desempeñan en nuestra día a día y en la seguridad.

Día Nacional del Perro en EE. UU.: historia, por qué se celebra y más.

Paige, quien también ha fundado otras conmemoraciones como el Día Nacional del Cachorro y el Día Nacional del Gato, ha trabajado incansablemente para crear conciencia sobre la situación de los animales en el mundo y promover la adopción.

El Día del Perro se celebra en varios países, incluyendo Colombia, Guatemala, Estados Unidos y México, reflejando así la importancia de esta conexión en diversas culturas.

¿Por qué se celebra el 26 de agosto?

La celebración del Día del Perro tiene como objetivo resaltar la adopción de canes y busca crear conciencia sobre la necesidad de rescatar a aquellos que se encuentran en situación de abandono. Esta celebración tiene su origen en la historia de Colleen, quien adoptó a su primer perro, un Sheltie de diez años, de un refugio local.

La fecha resalta la importancia de todos los perros, sin distinción de raza o condición, y rinde homenaje a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a salvar vidas caninas. La domesticación de los perros se remonta a al menos 12.000 años antes de Cristo, según hallazgos arqueológicos en el Medio Oriente, como la tumba natufiana en Ein Mallaha, Israel, donde un anciano fue enterrado junto a un cachorro

A lo largo de la historia, diversas culturas han valorado a los perros como compañeros leales y cazadores, reflejando su relevancia en la vida humana desde tiempos remotos.