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Temblor HOY, domingo 30 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú

El IGP compartió el reporte de un nuevo sismo en Perú hoy, domingo 30 de agosto. Revisa AQUÍ la magnitud, el epicentro y el movimiento telúrico.

Melanni Miranda
Epicentro del temblor en Perú HOY, domingo 30 de agosto.
Epicentro del temblor en Perú HOY, domingo 30 de agosto. | Composición Libero / Melanni Miranda.
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¿Sentiste el movimiento telúrico? Un nuevo sismo se reportó en Perú este 30 de agosto de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), te brinda detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del reciente temblor. Dada la constante actividad sísmica en la región, es fundamental consultar el informe oficial y seguir las recomendaciones para garantizar la seguridad de tu hogar.

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los últimos sismos en Perú HOY, sábado 29 de agosto.

PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 29 de agosto: IGP confirmó último SISMO, ¿dónde fue el epicentro?

Temblor en Perú HOY, domingo 30 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP

09:30
30/8/2026

Bienvenidos

Líbero te comparte EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 30 de agosto de 2026. ¿Dónde, a qué hora, magnitud, epicentro y profundidad se registró el último sismo?

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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