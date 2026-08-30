Temblor HOY, domingo 30 de agosto de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú

¿Sentiste el movimiento telúrico? Un nuevo sismo se reportó en Perú este 30 de agosto de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), te brinda detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del reciente temblor. Dada la constante actividad sísmica en la región, es fundamental consultar el informe oficial y seguir las recomendaciones para garantizar la seguridad de tu hogar.

Temblor en Perú HOY, domingo 30 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP 09:30 Bienvenidos Líbero te comparte EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 30 de agosto de 2026. ¿Dónde, a qué hora, magnitud, epicentro y profundidad se registró el último sismo?