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Temblor en Perú HOY, sábado 29 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Conoce los últimos sismos registrados hoy, sábado 29 de agosto. Revisa el epicentro, magnitud, profundidad y hora del reciente movimiento reportado por el IGP.
La actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. HOY, sábado 29 de agosto, sigue EN VIVO los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo reportado en distintas zonas del país.
Temblor en Perú HOY, 29 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP
Temblor hoy en Pasco
Fecha y Hora Local: 29/08/2026 03:25:35
Magnitud: 3.4
Profundidad: 12km
Latitud: -10.12
Longitud: -75.47
Intensidad: II-III Pozuzo
Referencia: 11 km al SE de Pozuzo, Oxapampa - Pasco
Bienvenidos
En Líbero, te compartimos las últimas actualizaciones y en tiempo real sobre los recientes sismos, incluyendo detalles sobre su magnitud y ubicación del epicentro. ¡La información y la prevención es muy necesaria!
¡Vamos al Circo!
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