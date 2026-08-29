Temblor en Perú HOY, sábado 29 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

La actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. HOY, sábado 29 de agosto, sigue EN VIVO los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo reportado en distintas zonas del país.

PUEDES VER: Reportes del IGP sobre los temblores en Perú del viernes 28 de agosto de 2026