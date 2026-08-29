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Temblor en Perú HOY, sábado 29 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Conoce los últimos sismos registrados hoy, sábado 29 de agosto. Revisa el epicentro, magnitud, profundidad y hora del reciente movimiento reportado por el IGP.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los últimos sismos en Perú HOY, sábado 29 de agosto.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los últimos sismos en Perú HOY, sábado 29 de agosto. | Composición: Líbero/Chat GPT
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La actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. HOY, sábado 29 de agosto, sigue EN VIVO los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo reportado en distintas zonas del país.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, viernes 28 de agosto?

PUEDES VER: Reportes del IGP sobre los temblores en Perú del viernes 28 de agosto de 2026

Temblor en Perú HOY, 29 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP

10:54
29/8/2026

Temblor hoy en Pasco

Fecha y Hora Local: 29/08/2026 03:25:35

Magnitud: 3.4

Profundidad: 12km

Latitud: -10.12

Longitud: -75.47

Intensidad: II-III Pozuzo

Referencia: 11 km al SE de Pozuzo, Oxapampa - Pasco

09:25
29/8/2026

Bienvenidos

En Líbero, te compartimos las últimas actualizaciones y en tiempo real sobre los recientes sismos, incluyendo detalles sobre su magnitud y ubicación del epicentro. ¡La información y la prevención es muy necesaria!

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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