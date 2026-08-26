Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto: epicentro, últimos sismos y reporte del IGP
Sigue EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos en Perú de HOY, miércoles 26 de agosto. Revisa el epicentro y magnitud.
Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú HOY, miércoles 26 de agosto. En esta nota de Líbero podrás conocer en vivo los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de los sismos registrados durante la jornada.
Temblor en Perú HOY, 26 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP
Temblor en Huánuco
- Fecha y hora: 26/08/2026 – 05:02:31
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 15 km
- Latitud: -9.88
- Longitud: -76.42
- Intensidad: II-III Huánuco
- Referencia: 20 km al oeste de Huánuco, Huánuco - Huánuco
Temblor en Junín
- Fecha y hora: 26/08/2026 – 02:40:09
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 10 km
- Latitud: -12.21
- Longitud: -75.32
- Intensidad: II-III Chupaca
- Referencia: 17 km al sur de Chupaca, Chupaca - Junín
Temblor en Tumbes
- Fecha y hora: 26/08/2026 – 01:26:04
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 97 km
- Latitud: -3.69
- Longitud: -79.76
- Referencia: 61 km al este de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes
Bienvenidos
Revisa EN VIVO los reportes del IGP sobre los sismos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.
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