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Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto: epicentro, últimos sismos y reporte del IGP

Sigue EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos en Perú de HOY, miércoles 26 de agosto. Revisa el epicentro y magnitud.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre los últimos sismos en Perú de HOY, miércoles 26 de agosto.
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre los últimos sismos en Perú de HOY, miércoles 26 de agosto. | Composición: Líbero/Chat GPT
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Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú HOY, miércoles 26 de agosto. En esta nota de Líbero podrás conocer en vivo los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de los sismos registrados durante la jornada.

Último sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 25 de agosto, según el reporte del IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 25 de agosto: reporte del IGP sobre los últimos sismos

Temblor en Perú HOY, 26 de agosto de 2026 EN VIVO: últimos sismos vía IGP

08:17
26/8/2026

Temblor en Huánuco

- Fecha y hora: 26/08/2026 – 05:02:31

- Magnitud: 3.5

- Profundidad: 15 km

- Latitud: -9.88

- Longitud: -76.42

- Intensidad: II-III Huánuco

- Referencia: 20 km al oeste de Huánuco, Huánuco - Huánuco

08:16
26/8/2026

Temblor en Junín

- Fecha y hora: 26/08/2026 – 02:40:09

- Magnitud: 3.6

- Profundidad: 10 km

- Latitud: -12.21

- Longitud: -75.32

- Intensidad: II-III Chupaca

- Referencia: 17 km al sur de Chupaca, Chupaca - Junín

08:16
26/8/2026

Temblor en Tumbes

- Fecha y hora: 26/08/2026 – 01:26:04

- Magnitud: 4.0

- Profundidad: 97 km

- Latitud: -3.69

- Longitud: -79.76

- Referencia: 61 km al este de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes

08:12
26/8/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO los reportes del IGP sobre los sismos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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