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Temblor en Perú HOY, martes 25 de agosto de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

Revisa EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de hoy, martes 25 de agosto, en Perú. Conoce su magnitud, profundidad, epicentro y detalles del sismo.

María Zapata
Último sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 25 de agosto, según el reporte del IGP.
Último sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 25 de agosto, según el reporte del IGP. | Composición: María Zapata | Líbero
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¡Atención, Perú! Un nuevo movimiento telúrico se registró este martes 25 de agosto de 2026. Para mantenerte informado sobre la ubicación del epicentro, te ofrecemos la cobertura completa EN VIVO, según el reporte sísmico del IGP. Conoce la magnitud oficial, la profundidad y si el evento generó réplicas o alertas en la costa o el interior del país.

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Temblor en Perú hoy, martes 25 de agosto en vivo: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

09:38
25/8/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de hoy, martes 25 de agosto, en Perú, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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