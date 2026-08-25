Temblor en Perú HOY, martes 25 de agosto de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Revisa EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de hoy, martes 25 de agosto, en Perú. Conoce su magnitud, profundidad, epicentro y detalles del sismo.
¡Atención, Perú! Un nuevo movimiento telúrico se registró este martes 25 de agosto de 2026. Para mantenerte informado sobre la ubicación del epicentro, te ofrecemos la cobertura completa EN VIVO, según el reporte sísmico del IGP. Conoce la magnitud oficial, la profundidad y si el evento generó réplicas o alertas en la costa o el interior del país.
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Temblor en Perú hoy, martes 25 de agosto en vivo: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
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Revisa EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de hoy, martes 25 de agosto, en Perú, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.
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