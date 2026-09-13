INESPERADO ENCUENTRO con ICE: agente detiene a inmigrante GUATEMALTECO con asilo pendiente, revisa sus documentos y LO DEJA CONTINUAR

Un inesperado encuentro entre un inmigrante guatemalteco y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos quedó registrado en video. El hombre fue detenido momentáneamente mientras los oficiales verificaban su situación migratoria, pero finalmente pudo continuar su camino luego de comprobar que tenía un proceso de asilo pendiente y una próxima audiencia ante un juez.

ICE detiene a inmigrante con una solicitud de asilo pendiente

De acuerdo con la información difundida por Cuba en Miami, el encuentro comenzó cuando el inmigrante preguntó a los agentes por qué estaba siendo detenido. Los oficiales le explicaron que necesitaban verificar su estatus migratorio y que la interacción estaba siendo grabada.

Durante la revisión, los agentes detectaron que el parole con el que el inmigrante había ingresado a Estados Unidos en 2024 aparentemente había vencido en febrero de 2026. Al preguntarle si había solicitado una renovación, respondió que no, pero explicó que tenía otro proceso migratorio abierto: una solicitud de asilo.

Los oficiales verificaron entonces la existencia del formulario I-589 y preguntaron por una posible Notificación de Comparecencia (NTA), así como por una audiencia ante la corte de inmigración. Según el video, tras revisar los documentos, confirmaron que el inmigrante tenía una solicitud de asilo pendiente y una próxima comparecencia programada para el 13 de mayo de 2027.

Inmigrante queda en libertad tras revisión de ICE

Después de verificar la información, los agentes entregaron nuevamente sus documentos al ciudadano guatemalteco y le permitieron seguir con su recorrido. En la grabación se escucha a uno de los oficiales señalar que su documentación estaba en regla y que tenía una audiencia prevista para el año siguiente. El encuentro transcurrió con normalidad y finalizó de forma pacífica; antes de marcharse, el inmigrante agradeció a los agentes y se retiró sin ser detenido.

El caso pone de relieve la importancia de que cualquier inmigrante en Estados Unidos conserve copias de sus documentos migratorios, incluida la solicitud de asilo, la NTA y las notificaciones relacionadas con la corte.

Sin embargo, tener una solicitud de asilo pendiente no significa que ICE necesariamente dejará en libertad a una persona durante una intervención. Cada situación migratoria es diferente y puede depender de factores como los antecedentes, la forma de ingreso al país, el historial procesal y la existencia de órdenes migratorias.

La grabación tampoco permite determinar con precisión dónde ocurrió la intervención ni conocer todos los detalles del expediente. Por ello, este caso no debe interpretarse como una garantía aplicable a otros inmigrantes ni como asesoría legal.