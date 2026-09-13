ALERTA MÁXIMA en Walmart EE. UU.: ARRESTAN a mujer por presunta posesión de drogas ilegales

Una mujer de 25 años fue arrestada en un Walmart de Eureka, Missouri, luego de ser vinculada con una bolsa que contenía 49 pastillas. Un empleado del establecimiento encontró la bolsa y alertó a la policía. El caso, ocurrido en Estados Unidos, podría derivar en cargos por posesión de una sustancia controlada.

La policía de Eureka detuvo a una mujer de 25 años, residente de St. Clair, por su presunta posesión de sustancias ilícitas.

Mujer es detenida tras ser hallada con presuntas drogas en Walmart

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 p. m. del 30 de agosto en el Walmart ubicado en 131 Eureka Towne Center Drive. De acuerdo con el reporte policial citado por Leader Publications, un empleado encontró una bolsa que una mujer había dejado caer en la sección de ropa y decidió entregarla a las autoridades.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, localizaron a la mujer cerca de las cajas de autopago. Según el informe, aparentemente estaba buscando algo. Al percatarse de la presencia de los policías, salió de la tienda y subió a un Buick Century modelo 2004.

Los agentes bloquearon la salida del vehículo y le solicitaron que descendiera. La mujer explicó que buscaba una cartera que había extraviado dentro de Walmart. Sin embargo, al ser informada sobre la bolsa que contenía las pastillas, presuntamente afirmó que pertenecía a su novio y que las tabletas contenían fentanilo.

Drogas ilegales y posibles cargos en Estados Unidos

Según Leader Publications, la mujer afirmó que su novio no se encontraba con ella en la tienda. Posteriormente, fue detenida y trasladada a la comisaría, donde se registraron sus datos antes de ser puesta en libertad, a la espera de que se presentaran cargos en su contra.

El teniente Brett Grittini indicó que, una vez conocidos los resultados del análisis de las pastillas, la Policía de Eureka presentará el caso ante la Fiscalía del Condado de St. Louis por la presunta posesión de una sustancia controlada.

El episodio vuelve a poner el foco en los controles y las situaciones relacionadas con drogas ilegales dentro de establecimientos comerciales en Estados Unidos. En este caso, el hallazgo fortuito de las pastillas por parte de un empleado de Walmart desencadenó el arresto y una investigación policial.