ALERTA MÁXIMA en un Dollar Tree de Colorado por disparos y fuga: ESTO SE SABE del ATAQUE entre un hombre y un menor de 18 años

Un tiroteo registrado en una tienda Dollar Tree del norte de Colorado dejó herido a un menor de 18 años y mantiene a las autoridades en la búsqueda del presunto responsable. El incidente ocurrió durante la tarde y provocó la movilización de agentes policiales en una zona comercial de Longmont, Estados Unidos.

Tiroteo en un Dollar Tree de Colorado deja a un menor herido

De acuerdo con información difundida por CBS Colorado, el Departamento de Policía de Longmont recibió un aviso sobre el incidente alrededor de las 2:45 p. m. Los agentes acudieron a la tienda, ubicada en la cuadra 2200 de Main Street, donde encontraron a un menor que había resultado herido por un arma de fuego.

Los investigadores indicaron que el menor y un hombre tuvieron un altercado después de encontrarse en las inmediaciones de la tienda Dollar Tree. Durante la confrontación, el adolescente habría tomado un arma, momento en el que el sospechoso sacó una pistola y realizó varios disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó al menor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la gravedad de sus heridas.

Autoridades buscan al sospechoso tras el ataque en Estados Unidos

La investigación continúa mientras la Policía intenta localizar al hombre señalado como responsable del tiroteo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su detención.

Según CBS Colorado, cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido puede comunicarse con el Departamento de Policía de Lancaster al 303-774-3700.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio un incidente violento ocurrido en uno de los establecimientos de una reconocida cadena comercial en Estados Unidos. La Policía continúa recopilando información para determinar con precisión cómo comenzó la confrontación y qué ocurrió antes de los disparos.

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