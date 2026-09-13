Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 14 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Premier League, entre otros torneos
Este lunes 14 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción en LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, entre otros torneos. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Villarreal vs Real Betis
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Leeds United vs Newcastle
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Como vs Parma
|11.30 a. m.
|Disney+
|Torino vs Roma
|11.30 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Inter vs Udinese
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs Barracas Central
|5.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Deportivo Riestra vs Lanús
|5.00 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Instituto vs Estudiantes Rio Cuarto
|7.15 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Bahia vs Remo
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. La Calera vs Limache
|6.30 p. m.
|Max
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|América de Cali vs Dep. Pasto
|8.00 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Orense
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Montevideo City vs Liverpool
|5.00 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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