Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este lunes 14 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción en LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, entre otros torneos. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Villarreal vs Real Betis 2.00 p. m. ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Leeds United vs Newcastle 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Como vs Parma 11.30 a. m. Disney+ Torino vs Roma 11.30 a. m. ESPN 2 y Disney+ Inter vs Udinese 1.45 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Banfield vs Barracas Central 5.00 p. m. Disney+ y Fanatiz Deportivo Riestra vs Lanús 5.00 p. m. TyC Sports y Fanatiz Instituto vs Estudiantes Rio Cuarto 7.15 p. m. TyC Sports y Fanatiz

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Bahia vs Remo 6.00 p. m. Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Partido Horario Canal U. La Calera vs Limache 6.30 p. m. Max

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal América de Cali vs Dep. Pasto 8.00 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro

Partido Horario Canal U. Católica vs Orense 7.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay