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Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 14 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este lunes 14 de septiembre.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este lunes 14 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 14 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas sudamericanas y europeas. Por ejemplo, habrá acción en LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, entre otros torneos. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso marchan en la parte superior de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Acumulado de Liga 1 2026: así quedó la tabla anual tras el término de la fecha 9 del Clausura

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Villarreal vs Real Betis2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Leeds United vs Newcastle2.00 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Como vs Parma11.30 a. m.Disney+
Torino vs Roma11.30 a. m.ESPN 2 y Disney+
Inter vs Udinese1.45 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Banfield vs Barracas Central5.00 p. m.Disney+ y Fanatiz
Deportivo Riestra vs Lanús5.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Instituto vs Estudiantes Rio Cuarto7.15 p. m.TyC Sports y Fanatiz

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Bahia vs Remo6.00 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. La Calera vs Limache6.30 p. m.Max

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
América de Cali vs Dep. Pasto8.00 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Orense7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Montevideo City vs Liverpool5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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