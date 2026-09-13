Jairo Concha dio fuerte calificativo a Alianza tras ganar el clásico con Universitario: "Tuvimos que aguantar"

Universitario de Deportes se quedó con una importante victoria por 2-1 frente a Alianza Lima en el clásico, pero Jairo Concha reconoció que el triunfo no fue sencillo. El volante merengue valoró el rendimiento del conjunto blanquiazul y dejó un contundente calificativo sobre el equipo que terminó cayendo en el esperado duelo del Torneo Clausura 2026.

Jairo Concha lanzó rotundo calificativo a Alianza Lima tras ganar el clásico con Universitario en Matute

Tras el encuentro, Concha consideró que el empate también habría sido un resultado acorde con lo mostrado durante los 90 minutos. El mediocampista señaló que ambos equipos generaron oportunidades y que la diferencia terminó llegando por un error de Alianza en los últimos minutos.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

"¿Justo el resultado? No sabría decirte, en realidad; creo que los dos equipos tuvimos nuestras opciones, pero el fútbol es así. Por un error de ellos al final de nos dio el triunfo, pero creo que si empatábamos no pasaba nada", dijo en zona mixta.

El futbolista de Universitario también explicó que Alianza Lima tuvo argumentos para complicarlos, especialmente después del empate en la segunda mitad. Concha resaltó el buen nivel del 'compadre' y recordó que no consiguió el título del Apertura por casualidad.

"No sé si bajamos el rendimiento, ellos también tienen sus virtudes: por algo ganaron el Apertura, creo que son un buen equipo y nosotros tuvimos que aguantar. Desgraciadamente nos empataron, pero al final logramos ganar", expresó.

Jairo Concha elogió la campaña de Alianza Lima en el Torneo Apertura

Lejos de considerar que el resultado deja a Alianza Lima fuera de la pelea por el Clausura, Concha pidió cautela y evitó descartar al cuadro blanquiazul. El volante volvió a reconocer la campaña que realizó el equipo íntimo en el primer torneo del año y aseguró que todavía puede suceder cualquier cosa en la competencia.

"En realidad no se puede descartar a nadie. Alianza fue un buen equipo en el Apertura, lo ganó bien. Hay que aprender a aceptar la derrota, pero cualquier cosa puede pasar. Estamos tranquilos, hemos metido un triunfo importante, así que esperemos ratificarlo la siguiente fecha", comentó.