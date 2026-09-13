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Alianza Lima y el escenario que le tocaría afrontar por el título nacional si el Clausura terminara hoy

Conoce que tendría que pasar Alianza Lima en su lucha por el título nacional si el Torneo Clausura terminaría hoy en septiembre.

Francisco Esteves
Alianza Lima y el escenario que le tocaría afrontar por el título nacional.
Alianza Lima y el escenario que le tocaría afrontar por el título nacional.
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Alianza Lima perdió frente a Universitario de Deportes en la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y descendió varios lugares en la clasificación. Sin embargo, sigue encabezando la tabla acumulada. Por eso, te contamos el panorama que debería afrontar en la disputa por el título nacional si el segundo certamen finalizara hoy.

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Los blanquiazules cayeron en el Estadio Alejandro Villanueva frente al conjunto merengue, resultado que causó preocupación entre los seguidores de Matute. Tras este revés, los íntimos están centrados en no ceder el liderato de la tabla anual; no obstante, una racha negativa podría hacer que pierdan la opción de aguardar en la final y disputar los playoffs.

Alianza Lima, Universitario, Torneo Clausura 2026, Liga 1 2026

Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario por 2-1

Si el Torneo Clausura concluyera hoy, Alianza Lima, como líder de la tabla acumulada de la Liga 1 2026, aguardaría al vencedor del segundo certamen, que sería Universitario de Deportes, y disputaría una final de ida y vuelta, similar a la de 2023.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

  • Alianza Lima vs ADT
  • Cusco vs Alianza Lima
  • Alianza Lima vs Atlético Grau
  • CD Moquegua vs Alianza Lima
  • Cristal vs Alianza Lima
  • Alianza Lima vs Cienciano
  • Los Chankas vs Alianza Lima
  • Alianza Lima vs FC Cajamarca

Teniendo en cuenta que ahora le restan 8 partidos por disputar, los dirigidos por Pabo Guede deberán sumar los puntos necesarios para mantenerse líderes de la Tabla Acumulada de la Liga 1 y, al mismo tiempo, buscar el primer lugar del Clausura para no disputar una final.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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