Mr. Peet destacó a futbolista de Alianza Lima pese a derrota ante Universitario: "Hizo de todo"

Alianza Lima sufrió una dura derrota por 2-1 en la edición número 378 del clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. Con un grosero error de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez sobre el final del partido, los cremas se llevaron los tres puntos de su visita a Matute gracias al gol agónico de Lisandro Alzugaray, quien supo aprovechar el blooper entre el defensa y el portero de la escuadra blanquiazul.

Tras el final del cotejo, el periodista y narrador deportivo Mr. Peet se pronunció sobre la caída de los íntimos por la fecha 9 del Torneo Clausura. En medio de sus duras críticas por el bajo rendimiento del plantel y, principalmente, de la zaga defensiva y el portero, el hombre de prensa aprovechó para destacar a un solo hombre del conjunto victoriano: estamos hablando de Jairo Vélez.

Mr. Peet elogió a Jairo Vélez pese a derrota de Alianza Lima en el clásico

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el comunicador llenó de elogios al volante ecuatoriano nacionalizado peruano y aseguró que fue el único aliancista dentro del campo con un rendimiento aceptable, en comparación con los centrales Mateo Antoni y Renzo Garcés, a quienes responsabilizó por el primer gol de la ‘U’.

“Vélez hoy (ayer) jugó como le estábamos reclamando que juegue. Vélez hoy hizo de todo. Marcó, corrió, habilitó, generó el gol del empate, de todo hizo Vélez. Girotti hizo un golazo, pero de que Antoni y Garcés fallen de manera consecutiva en la misma jugada, fallaron los dos consecutivamente”, manifestó Mr. Peet en su canal de YouTube.

Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario por 2-1

Mr. Peet lapidó a Alejandro Duarte tras nuevo blooper

Quien no se salvó de las duras críticas de Mr. Peet fue el portero Alejandro Duarte, quien fue responsable directo del segundo gol de la ‘U’ al cometer un error garrafal con su defensa Gianfranco Chávez. Ambos terminaron estorbándose al tratar de interceptar un centro y dejaron el balón servido para que Alzugaray defina con total comodidad.

“Duarte en ningún momento habla y otra vez sale parado, no me jodas. Ante Almirón (en el empate con Juan Pablo II), parado. Ahora, llega a la posición y se queda parado, no saltó nunca. Si Duarte salta y se lo lleva con todo a Chávez no pasa nada, es un blooper, cuesta decirlo, pero no hay forma, no hay defensa. Alianza pierde hoy (ayer) por dos bloopers”, sostuvo.