Jairo Vélez lamentó la derrota de Alianza Lima frente a Universitario en Matute: "Duele"

Alianza Lima sufrió una dura derrota en el clásico del fútbol peruano al caer por 2-1 en Matute frente a Universitario de Deportes, con un blooper en la última jugada del partido protagonizada por Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, situación que permitió el gol de Lisandro Alzugaray para el triunfo crema. Tras el final del partido, Jairo Vélez se refirió al resultado final y expresó su lamento por no conseguir los tres puntos ante el ‘compadre’.

Jairo Vélez lamentó la derrota frente a la 'U' en el clásico

En declaraciones para L1 MAX, el volante ecuatoriano nacionalizado peruano no ocultó su frustración por la caída en condición de local ante Universitario y puso énfasis en los errores que han tenido en defensa durante las últimas fechas. Asimismo, agradeció el aliento de la hinchada y pidió disculpas por no retribuirles con un triunfo.

"Estamos pasando por un momento en que un mínimo error termina en gol y creo que eso nos está costando los últimos partidos. La verdad tenemos mucha tristeza porque este público no se merecía esta derrota y eso duele un poco. Duele porque propusimos, marcamos el ritmo del partido, pero bueno, dos pelotas ahí (en el área), sin mucha historia terminan dándole la victoria a ellos", manifestó

Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario por 2-1

Alianza Lima y su racha negativa ante Universitario en Matute

Vale resaltar que Alianza Lima no puede ganarle a Universitario en Matute desde hace 8 años. El último triunfo de local que consiguieron los íntimos fue en 2018. En aquella ocasión, vencieron a los merengues por 2-1 con goles de Mauricio Affonso y Gonzalo Godoy.

De igual forma, los dirigidos por Pablo Guede llevan cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en el Torneo Clausura. Su última victoria se dio en la fecha 5 ante UTC en Matute por 1-0. Luego de eso, Alianza empató con Melgar en Arequipa, perdió con Deportivo Garcilaso en Matute, igualó con Juan Pablo II en Chongoyape y cayó nuevamente de local ante la 'U'.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima buscará poner fin a su racha negativa de cuatro fechas sin ganar cuando reciba en Matute a ADT, el viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m. por la décima jornada del Torneo Clausura.