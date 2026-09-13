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Jairo Vélez lamentó la derrota de Alianza Lima frente a Universitario en Matute: "Duele"

El volante de Alianza Lima, Jairo Vélez, habló luego de caer ante Universitario y no ocultó su tristeza por el resultado en el Estadio Alejandro Villanueva.

Eduardo Chirinos
Jairo Vélez lamentó la derrota de Alianza en el clásico
Jairo Vélez lamentó la derrota de Alianza en el clásico | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima sufrió una dura derrota en el clásico del fútbol peruano al caer por 2-1 en Matute frente a Universitario de Deportes, con un blooper en la última jugada del partido protagonizada por Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, situación que permitió el gol de Lisandro Alzugaray para el triunfo crema. Tras el final del partido, Jairo Vélez se refirió al resultado final y expresó su lamento por no conseguir los tres puntos ante el ‘compadre’.

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Jairo Vélez lamentó la derrota frente a la 'U' en el clásico

En declaraciones para L1 MAX, el volante ecuatoriano nacionalizado peruano no ocultó su frustración por la caída en condición de local ante Universitario y puso énfasis en los errores que han tenido en defensa durante las últimas fechas. Asimismo, agradeció el aliento de la hinchada y pidió disculpas por no retribuirles con un triunfo.

"Estamos pasando por un momento en que un mínimo error termina en gol y creo que eso nos está costando los últimos partidos. La verdad tenemos mucha tristeza porque este público no se merecía esta derrota y eso duele un poco. Duele porque propusimos, marcamos el ritmo del partido, pero bueno, dos pelotas ahí (en el área), sin mucha historia terminan dándole la victoria a ellos", manifestó

Alianza Lima, Universitario, Torneo Clausura 2026, Liga 1 2026

Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario por 2-1

Alianza Lima y su racha negativa ante Universitario en Matute

Vale resaltar que Alianza Lima no puede ganarle a Universitario en Matute desde hace 8 años. El último triunfo de local que consiguieron los íntimos fue en 2018. En aquella ocasión, vencieron a los merengues por 2-1 con goles de Mauricio Affonso y Gonzalo Godoy.

De igual forma, los dirigidos por Pablo Guede llevan cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en el Torneo Clausura. Su última victoria se dio en la fecha 5 ante UTC en Matute por 1-0. Luego de eso, Alianza empató con Melgar en Arequipa, perdió con Deportivo Garcilaso en Matute, igualó con Juan Pablo II en Chongoyape y cayó nuevamente de local ante la 'U'.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima buscará poner fin a su racha negativa de cuatro fechas sin ganar cuando reciba en Matute a ADT, el viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m. por la décima jornada del Torneo Clausura.

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