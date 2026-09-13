¿Qué pasó? Iba firmar por Alianza Lima y terminó fichando por el AEK Atenas

Los hinchas de Alianza Lima quedaron sumamente preocupados tras perder con Universitario en Matute por un error grosero de Alejandro Duarte. No obstante, ahora la afición debe concentrarse en otros temas y disciplinas, como lo es el cuadro que pronto competirá en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Resulta que, a poco de que comience una nueva temporada, los blanquiazules se llevaron una pésima noticia debido a que una estrella, que era voceada para firmar por el club, terminó firmando por otra institución deportiva y continuará con su carrera profesional en Europa.

Nos referimos a Ángela Leyva, conocida voleibolista de la selección peruana que ha formado una vida en el viejo continente y que fue rumorada en Alianza Lima. Pese a que muchos hinchas atesoraban un regreso al campeonato nacional, recientemente fue presentada en el AEK Atenas.

Alianza Lima no contará con Ángela Leyva.

De esta manera, la deportista nacional seguirá jugando en Europa y no volverá a Perú, por lo que el cuadro blanquiazul buscará nuevas contrataciones de cara a la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Trayectoria de Ángela Leyva