Pablo Guede se pronunció con todo tras blooper de Duarte y Chávez en el clásico: "Nunca"

Alianza Lima perdió de la forma más irrisoria posible ante Universitario de Deportes, ya que a los 97’ Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez cometieron un error descomunal y permitieron que Alzugaray marcara el 2-1. Tras ello, Pablo Guede dejó una contundente declaración.

La derrota ante el clásico rival le costó caro al cuadro de Matute debido a que prácticamente quedó sin opciones de llevarse el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, en conferencia de prensa, el entrenador argentino mandó todo su descargo.

Pablo Guede se pronunció

Luego del compromiso, Pablo Guede indicó lo siguiente: "El equipo está más vivo que nunca". Esto caló de diferentes formas en el hincha de Alianza Lima, ya que algunos lo tomaron a bien, mientras que otros se mostraron sumamente molestos por la derrota.

Pablo Guede llegó a inicios de temporada a Alianza Lima.

Recordemos que los blanquiazules ganaron el Torneo Apertura, por lo que probablemente deban enfrentarse al campeón del Clausura en una final por la Liga 1 2026 y el rival a vencer puede ser Universitario de Deportes, que es su 'bestia negra' en cuanto a finales refiere.

Asimismo, muchos aficionados han puesto en discusión la continuidad de Pablo Guede al mando del cuadro íntimo, aunque lo cierto es que todavía no hay novedades al respecto. De haber un cambio, lo informaremos en Líbero.