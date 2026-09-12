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ÚLTIMO RESULTADO de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 12 de septiembre, EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores
¿Hoy será tu día de suerte? Revisa los números ganadores de la Lotería de Boyacá, los premios secos y el resultado del sorteo de hoy, sábado 12 de septiembre.
Este sábado 12 de septiembre, la suerte vuelve a sonreír con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que pone en juego un millonario premio mayor y varios premios secos. Si tienes un billete o una fracción, consulta aquí los resultados del sorteo de hoy, conoce la hora en que se realiza y verifica el número y la serie ganadora. ¡Revisa tu billete con atención, porque podrías ser uno de los afortunados!
La Lotería de Boyacá ofrece varias alternativas para reclamar tu premio.
Último resultado de la Lotería de Boyacá HOY, 12 de septiembre, EN VIVO
Premio mayor de la Lotería de Boyacá
El premio mayor del sorteo de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos.
Bienvenidos
Consulta los números ganadores y el resultado de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 12 de septiembre de 2026. En Líbero te contamos todos los detalles del sorteo, incluido el número ganador del premio mayor.
PUEDES VER: ÚLTIMOS RESULTADOS de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 12 de septiembre, EN VIVO: números ganadores y premio mayor
¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá hoy, 12 de septiembre de 2026?
El sorteo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, aún no se ha realizado. El resultado se conocerá durante la transmisión del sorteo, programada para esta noche.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados, entre las 10:30 y las 10:42 p. m., hora de Colombia. El sorteo puede seguirse en vivo por Canal Trece o a través de las redes sociales oficiales de la Lotería de Boyacá.
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ÚLTIMOS RESULTADOS de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 12 de septiembre, EN VIVO: números ganadores y premio mayor
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¡Vamos al Circo!
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