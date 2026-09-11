¡Atención, participantes! La Lotería de Boyacá, en su sorteo de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, está ofreciendo un impresionante premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. Dentro de poco, podrás conocer los resultados, incluyendo los números ganadores, el premio mayor y los principales galardones de esta jornada. Verifica tu billete y comprueba si la fortuna estará de tu lado en esta ocasión.

¿Qué es la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, bajo la administración del departamento de Boyacá. Este reconocimiento se atribuye, en gran medida, a su atractivo premio mayor, que asciende a 15.000 millones de pesos. Además, la lotería se caracteriza por su compromiso con la salud pública, siendo una de las entidades que más recursos destina a este sector en el país.

Lotería de Boyacá de este sábado 12 de septiembre: conoce los premios en esta nueva jornada.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos. Tras aplicar las retenciones pertinentes, el monto neto que se recibe por el billete se reduce a 9.960 millones de pesos.

¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá?

Revisa los resultados y la transmisión en vivo de la Lotería de Boyacá a través de la señal del Canal UNO y en la página oficial de la entidad. En esta nota de Líbero, también podrás encontrar los números ganadores del sorteo más reciente.