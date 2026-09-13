Rodrigo Ureña celebró triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en Matute

Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y generó infinidad de comentarios, tanto por parte de sus hinchas como de la gente blanquiazul. En ese sentido, recientemente se conoció que Rodrigo Ureña celebró el triunfo del cuadro crema.

Como muchos saben, el elenco merengue tuvo en sus filas al volante chileno, que salió tricampeón de la Liga 1 y después se fue al Millonarios de Colombia. Ahora, lejos del fútbol peruano, demostró su amor por el conjunto de Ate mediante una publicación.

Resulta que, de acuerdo con un post de Fanáticos del Fútbol, Rodrigo Ureña hizo videollamada con un hincha de Universitario de Deportes y festejó desde fuera el triunfo sobre Alianza Lima en Matute, demostrando que aún quiere a los merengues.

Rodrigo Ureña celebró el triunfo de la 'U'. Foto: Fanáticos del Fútbol.

Recordemos que el chileno aún pertenece a Millonarios y es pieza clave del equipo debido a que es titular indiscutible. la 'U' quiso recuperarlo en su momento, pero el tema económico fue determinante.

Trayectoria de Rodrigo Ureña