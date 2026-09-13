- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Barcelona vs Levante
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Chile
Rodrigo Ureña celebró triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en Matute
Universitario derrotó a Alianza Lima por el clásico de la Liga 1 con un blooper de otro planeta, y Rodrigo Ureña celebró en redes sociales.
Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y generó infinidad de comentarios, tanto por parte de sus hinchas como de la gente blanquiazul. En ese sentido, recientemente se conoció que Rodrigo Ureña celebró el triunfo del cuadro crema.
PUEDES VER: Universitario vs Deportivo Garcilaso: fecha, hora y canal del próximo partido por el Torneo Clausura
Como muchos saben, el elenco merengue tuvo en sus filas al volante chileno, que salió tricampeón de la Liga 1 y después se fue al Millonarios de Colombia. Ahora, lejos del fútbol peruano, demostró su amor por el conjunto de Ate mediante una publicación.
Resulta que, de acuerdo con un post de Fanáticos del Fútbol, Rodrigo Ureña hizo videollamada con un hincha de Universitario de Deportes y festejó desde fuera el triunfo sobre Alianza Lima en Matute, demostrando que aún quiere a los merengues.
Rodrigo Ureña celebró el triunfo de la 'U'. Foto: Fanáticos del Fútbol.
Recordemos que el chileno aún pertenece a Millonarios y es pieza clave del equipo debido a que es titular indiscutible. la 'U' quiso recuperarlo en su momento, pero el tema económico fue determinante.
Trayectoria de Rodrigo Ureña
- Unión Española
- U de Chile
- Cobresal
- Deportes Temuco
- Palestino
- Antofagasta
- América de Cali
- Deportes Tolima
- Universitario
- Millonarios
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50