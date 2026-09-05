Temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre EN VIVO: reporte del IGP sobre el último sismo

Perú registra constantemente movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. HOY, sábado 5 de septiembre, conoce en vivo el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos registrados en el país, con información sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico. Mantente atento a las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad.

Temblor hoy, sábado 5 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú 08:39 TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD Fecha y Hora Local: 05/09/2026 04:06:47

Magnitud: 3.8

Profundidad: 15km

Latitud: -7.74

Longitud: -80.27

Intensidad: II-III San Pedro de Lloc

Referencia: 91 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad 07:29 Bienvenidos Revisa EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 5 de septiembre de 2026, y conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.