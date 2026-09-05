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Temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre EN VIVO: reporte del IGP sobre el último sismo
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre. Conoce la magnitud y epicentro.
Perú registra constantemente movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. HOY, sábado 5 de septiembre, conoce en vivo el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos registrados en el país, con información sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico. Mantente atento a las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad.
PUEDES VER: Temblor del viernes 4 de septiembre de 2026: reporte del IGP sobre los sismos registrados en Perú
Temblor hoy, sábado 5 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD
- Fecha y Hora Local: 05/09/2026 04:06:47
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 15km
- Latitud: -7.74
- Longitud: -80.27
- Intensidad: II-III San Pedro de Lloc
- Referencia: 91 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad
Bienvenidos
Revisa EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 5 de septiembre de 2026, y conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.
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