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Temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre EN VIVO: reporte del IGP sobre el último sismo

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre. Conoce la magnitud y epicentro.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último temblor en Perú HOY, sábado 5 de septiembre. | Composición: Líbero/Chat GPT
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Perú registra constantemente movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. HOY, sábado 5 de septiembre, conoce en vivo el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos registrados en el país, con información sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico. Mantente atento a las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad.

¿Dónde fue el epicentro del temblor del viernes en Perú?

PUEDES VER: Temblor del viernes 4 de septiembre de 2026: reporte del IGP sobre los sismos registrados en Perú

Temblor hoy, sábado 5 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú

08:39
5/9/2026

TEMBLOR HOY EN LA LIBERTAD

  • Fecha y Hora Local: 05/09/2026 04:06:47
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -7.74
  • Longitud: -80.27
  • Intensidad: II-III San Pedro de Lloc
  • Referencia: 91 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad
07:29
5/9/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, 5 de septiembre de 2026, y conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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