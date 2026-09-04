Temblor HOY, viernes 4 de septiembre EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

¡Atención, Perú! Un nuevo sismo remeció el territorio peruano este viernes 4 de septiembre y sorprendió a miles de familias durante las primeras horas del día. Si sentiste el remezón y quieres conocer qué ocurrió, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya emitió su reporte oficial con los detalles del epicentro, la magnitud y la profundidad del último temblor. Vivir en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda la importancia de estar preparados. Por ello, conocer rápidamente dónde ocurrió el movimiento sísmico y si fue percibido en tu ciudad es clave para actuar con calma y mantener a salvo a tu familia.

Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en vivo: epicentro y magnitud del último sismo en Perú 07:57 TEMBLOR HOY EN CAÑETE DE 3.9 Fecha:04/09/2026 05:18:37

Mag:3.9

Prof:45km

Lat:-13.05

Long:-76.69

Int:III San Vicente de Cañete

Ref:33 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima 07:57 Bienvenidos Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 4 de septiembre. Conoce el epicentro y magnitud del temblor.