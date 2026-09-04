0

Temblor HOY, viernes 4 de septiembre EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

Hoy, viernes 4 de septiembre, el IGP informó sobre un nuevo sismo en Perú. Revisa la magnitud del movimiento, su epicentro y las zonas donde fue sentido.

María Zapata
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú? | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

¡Atención, Perú! Un nuevo sismo remeció el territorio peruano este viernes 4 de septiembre y sorprendió a miles de familias durante las primeras horas del día. Si sentiste el remezón y quieres conocer qué ocurrió, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya emitió su reporte oficial con los detalles del epicentro, la magnitud y la profundidad del último temblor. Vivir en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda la importancia de estar preparados. Por ello, conocer rápidamente dónde ocurrió el movimiento sísmico y si fue percibido en tu ciudad es clave para actuar con calma y mantener a salvo a tu familia.

¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy?

PUEDES VER: Epicentro del temblor del jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP

Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en vivo: epicentro y magnitud del último sismo en Perú

07:57
4/9/2026

TEMBLOR HOY EN CAÑETE DE 3.9

  • Fecha:04/09/2026 05:18:37
  • Mag:3.9
  • Prof:45km
  • Lat:-13.05
  • Long:-76.69
  • Int:III San Vicente de Cañete
  • Ref:33 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima
07:57
4/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 4 de septiembre. Conoce el epicentro y magnitud del temblor.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y sus puntajes

  2. UNTELS resultados examen de admisión 2026-II: LINK oficial para consultar si ingresaste y puntaje obtenido

  3. Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano