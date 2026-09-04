Temblor HOY, viernes 4 de septiembre EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo en Perú, según el IGP
Hoy, viernes 4 de septiembre, el IGP informó sobre un nuevo sismo en Perú. Revisa la magnitud del movimiento, su epicentro y las zonas donde fue sentido.
¡Atención, Perú! Un nuevo sismo remeció el territorio peruano este viernes 4 de septiembre y sorprendió a miles de familias durante las primeras horas del día. Si sentiste el remezón y quieres conocer qué ocurrió, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ya emitió su reporte oficial con los detalles del epicentro, la magnitud y la profundidad del último temblor. Vivir en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda la importancia de estar preparados. Por ello, conocer rápidamente dónde ocurrió el movimiento sísmico y si fue percibido en tu ciudad es clave para actuar con calma y mantener a salvo a tu familia.
PUEDES VER: Epicentro del temblor del jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP
Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en vivo: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
TEMBLOR HOY EN CAÑETE DE 3.9
- Fecha:04/09/2026 05:18:37
- Mag:3.9
- Prof:45km
- Lat:-13.05
- Long:-76.69
- Int:III San Vicente de Cañete
- Ref:33 km al O de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 4 de septiembre. Conoce el epicentro y magnitud del temblor.
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