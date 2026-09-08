- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Inter
- Manchester City vs Porto
- Boca Juniors vs Sao Paulo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Argentina
Último temblor HOY, martes 8 de septiembre de 2026 en Perú: epicentro del sismo según el IGP EN VIVO
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de este martes 8 de septiembre de 2026 y consulta su epicentro, magnitud, profundidad y zonas donde se sintió.
El suelo peruano vuelve a recordarnos que vivimos en un país en constante movimiento. Debido a la frecuente actividad sísmica, mantenerse alerta e informado es fundamental para actuar con responsabilidad ante cualquier eventualidad. Este martes 8 de septiembre de 2026, consulta los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y conoce, en caso de registrarse un sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y las zonas donde fue percibido.
PUEDES VER: ¿Reventó el pozo millonario? Resultados de La Tinka del domingo 6 de septiembre: números ganadores de Sí o Sí y Boliyapa
Epicentro del temblor HOY en Perú: reporte del IGP EN VIVO
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 08/09/2026 00:29:32
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 14km
- Latitud: -15.69
- Longitud: -72.13
- Intensidad: II-III Huambo
- Referencia: 5 km al NO de Huambo, Caylloma - Arequipa
Bienvenidos
Sigue EN VIVO los temblores de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, en Perú, según los reportes del IGP. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.
Ofertas
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00