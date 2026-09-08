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Último temblor HOY, martes 8 de septiembre de 2026 en Perú: epicentro del sismo según el IGP EN VIVO

Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el temblor de este martes 8 de septiembre de 2026 y consulta su epicentro, magnitud, profundidad y zonas donde se sintió.

María Zapata
Último sismo en Perú HOY, martes 8 de septiembre, según el reporte actualizado del IGP.
Último sismo en Perú HOY, martes 8 de septiembre, según el reporte actualizado del IGP. | Google Gemini
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El suelo peruano vuelve a recordarnos que vivimos en un país en constante movimiento. Debido a la frecuente actividad sísmica, mantenerse alerta e informado es fundamental para actuar con responsabilidad ante cualquier eventualidad. Este martes 8 de septiembre de 2026, consulta los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y conoce, en caso de registrarse un sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y las zonas donde fue percibido.

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Epicentro del temblor HOY en Perú: reporte del IGP EN VIVO

06:46
8/9/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 08/09/2026 00:29:32
  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 14km
  • Latitud: -15.69
  • Longitud: -72.13
  • Intensidad: II-III Huambo
  • Referencia: 5 km al NO de Huambo, Caylloma - Arequipa
06:45
8/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO los temblores de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, en Perú, según los reportes del IGP. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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