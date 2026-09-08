Último temblor HOY, martes 8 de septiembre de 2026 en Perú: epicentro del sismo según el IGP EN VIVO

El suelo peruano vuelve a recordarnos que vivimos en un país en constante movimiento. Debido a la frecuente actividad sísmica, mantenerse alerta e informado es fundamental para actuar con responsabilidad ante cualquier eventualidad. Este martes 8 de septiembre de 2026, consulta los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y conoce, en caso de registrarse un sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y las zonas donde fue percibido.

Epicentro del temblor HOY en Perú: reporte del IGP EN VIVO 06:46 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 08/09/2026 00:29:32

Magnitud: 3.4

Profundidad: 14km

Latitud: -15.69

Longitud: -72.13

Intensidad: II-III Huambo

Referencia: 5 km al NO de Huambo, Caylloma - Arequipa 06:45 Bienvenidos Sigue EN VIVO los temblores de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, en Perú, según los reportes del IGP. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.