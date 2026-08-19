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Corte de luz en distritos de Lima y Callao este 20 de agosto: qué zonas no tendrán servicio eléctrico

Pluz Energía realizará cortes programados de luz en distintos sectores de Lima y Callao. Conoce qué distritos y zonas tendrán restricciones en el servicio.

Angie De La Cruz
Conoce qué distritos no contarán con el servicio eléctrico este jueves 20 de agosto.
Conoce qué distritos no contarán con el servicio eléctrico este jueves 20 de agosto. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Este jueves 20 de agosto, distintos sectores de Lima y Callao tendrán una interrupción temporal del servicio eléctrico, de acuerdo con el cronograma de Pluz Energía. La medida contempla zonas específicas de varios distritos y forma parte de los trabajos programados por la empresa para realizar intervenciones en su red eléctrica.

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Los usuarios de Callao, Ventanilla, Carabayllo, Comas, Jesús María y San Juan de Lurigancho, están incluidos en la programación, por lo que deberán revisar si su dirección se encuentra dentro de las áreas afectadas y tomar las previsiones necesarias ante la suspensión del suministro durante el horario establecido.

Callao

  • Horario: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. VICTOR GONZALES MZ. E.

Ventanilla

  • Horario: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. 2G, 45A, A2, B1, B2, C, C2, D2, E1, F1, F2, G, G1, H1, N1 P1, T1, U, U1, V, W, X1, Z1, A.H. MARÍA JESÚS ESPINOZA MZS. A1, A3, B10, B11, B12, D, E, H1, L, Q1, R, R1, X1.

Carabayllo

  • Horario: 9.30 a. m. - 5.30 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. KEIKO SOFÍA FUJIMORI MZS. A, C, D, E1, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, A.H. SOL NACIENTE MZS. A, B, A.H. NUEVA AURORA 5TO SECTOR MZS. D, E, A.H. MORIHIZA AOKI MZS. A, B, C, D, E1, I1, N.
corte de luz

Distritos de Lima y Callao sufrirán corte de luz este jueves 20 de agosto.

Comas

  • Horario: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.
  • Zonas afectadas: AV. 22 DE AGOSTO CDRAS. 11, 12, JR. VICENTE ANGULO CDRA. 3, JR. MARTIN ARANGURI CDRAS. 2, 3, 4, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 7, 8, 60, 61, 62, 63, 64 JR. BARCENO CDRA. 1, JR. BAQUIJANO Y CARRILO CDRA. 1, JR. GABRIEL BEJAR CDRAS. 7, 8, JR. BRICEÑO CDRA. 1, CALLE CUSIHUAMAN CDRAS. 1, 2, CALLE FERNANDEZ LOPEZ ALDANA CDRA. 2, CALLE DIANDERAS CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS FIGUEROA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1, Z2.

Jesús María

  • Horario: 8.30 a. m. - 5.30 p. m.
  • Zonas afectadas: JR. HUIRACOCHA CDRAS. 19, 22, JR. HUÁSCAR CDRA. 21, AV. GUISEPPE GARIBALDI CDRA. 2, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS. 2, 3.

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 1.00 p. m. - 5.00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. EDUARDO DE LA PINIELLA MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, PROGRAMA CIUDAD MCA.L CÁCERES 2DA ETP. MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D8, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 38.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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