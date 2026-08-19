Alexander Succar fichó por club peruano y buscará la gloria esta temporada: "Bienvenido"

¡Sorpresa! El mercado de fichajes del fútbol peruano sigue dando la hora. Ahora, Alexander Succar, hermano de Matías que juega en Cienciano del Cusco, acaba de dar un batacazo al estampar su firma en un nuevo club, donde buscará alcanzar la gloria esta temporada. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

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Resulta que Alianza Universidad de Huánuco anunció a través de sus redes sociales oficiales la contratación del campeón con Universitario de Deportes, quien tendrá una experiencia en el Perú luego de haber estado por un tiempo en el Nejmeh SC de Libia. Recordemos que el atacante tiene un amplio recorrido en el balompié nacional.

Eso sí, no volverá para jugar la Liga 1 debido a que, como se sabe, el cuadro huanuqueño se encuentra disputando la Liga 2 y sueña con obtener el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. El elenco azulgrana decidió contratar a Alexander Succar para alcanzar los primeros puestos del campeonato, ya que actualmente se ubica en la quinta casilla del Grupo B.

Alexander Succar en Alianza Universidad.

"¡Bienvenido Alexander Succar! El gol, la garra y la entrega ya tienen nuevo dueño. ¡A romperla! Vamos Huánuco", indicó Alianza Universidad en redes sociales. De esta forma, el delantero nacional despierta la ilusión de todos sus seguidores y la de su hermano Matías, quien está luchando por clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Trayectoria de Alexander Succar