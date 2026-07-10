Universitario y su gran baja para enfrentar a Millonarios por partido amistoso
Universitario de Deportes no podrá disponer de un futbolista para enfrentar a Millonarios de Colombia en el duelo amistoso que se disputará en el Estadio Monumental de Ate.
Universitario de Deportes no podrá contar con uno de sus principales referentes para el amistoso internacional frente a Millonarios FC. A pocas horas del compromiso, se conoció que quedó descartado y no será parte del equipo de Héctor Cúper: estamos hablando de Aldo Corzo.
La baja de Universitario para enfrentar a Millonarios en duelo amistoso
Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Corzo presenta un hematoma que le impedirá estar presente en el encuentro amistoso. No obstante, aclaró que la lesión no reviste gravedad y que la decisión responde únicamente a una medida de precaución.
“Aldo Corzo no juega mañana ante Millonarios por un hematoma. No es nada grave pero se busca cuidarlo para el estreno en el Clausura”, escribió el comunicador a través de sus redes sociales.
Aldo Corzo quedó descartado en Universitario para enfrentar a Millonarios
El comando técnico de Universitario prefiere no arriesgar al experimentado zaguero con la mira puesta en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde el conjunto merengue buscará arrancar con el plantel en óptimas condiciones.
De esta manera, Corzo será una de las ausencias más importantes para el duelo frente a Millonarios, compromiso que servirá para que Héctor Cúper siga ajustando detalles tácticos y evalúe alternativas en defensa antes del debut oficial en la segunda parte de la temporada.
Universitario vs. Millonarios: día, hora y canal del partido amistoso
Universitario de Deportes se medirá ante Millonarios el sábado 11 de julio, a las 3.00 p. m., en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, en el marco de un amistoso. El encuentro podrá seguirse por YouTube, a través del canal Universitario TVU.
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