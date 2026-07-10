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Así quedó el plantel de Universitario para el Torneo Clausura tras las salidas y fichajes

El plantel de Universitario de Deportes quedó prácticamente conformado para el reinicio del Torneo Clausura, que será la próxima semana.

Gary Huaman
Universitario de Deportes enfrentará a Millonarios en un amistoso internacional.
Universitario de Deportes enfrentará a Millonarios en un amistoso internacional. | Foto: Universitario
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Falta una semana para que empiece el Torneo Clausura 2026 y Universitario tiene prácticamente su plantel cerrado para la segunda parte de la Liga 1. Tras su llegada al conjunto crema, Héctor Cúper empezó a analizar a todos los futbolistas merengues y decidió la salida de varios, así como la llegada de nuevos nombres.

Hora y canal para ver Universitario vs Millonarios

PUEDES VER: ¿A que hora juega Universitario vs Millonarios y dónde ver partido amistoso?

En la siguiente nota podrás revisar cómo quedó el plantel de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura tras algunas salidas dolorosas, como Martín Pérez Guedes y José Carabalí, así como la llegada de Gianluca Lapadula.

Plantel de Universitario para el Torneo Clausura 2026

  • Arqueros: Diego Romero, Miguel Vargas y Jefferson Rodríguez
  • Defensas: Williams Riveros, Caín Fara, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, César Inga
  • Mediocampistas: Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Jordan Guivin, Horacio Calcaterra, Sebastián Flores, Fabián Cabanillas, Bryan Reyna, Héctor Fértoli, Christopher Loayza y Andy Polo
  • Delanteros: Lissandro Alzugaray, Alex Valera, José Rivera, Edison Flores, Gianluca Lapadula, Nicolás Rengifo, Rodrigo Dioses y John Guzmán.
Universitario

Universitario enfrentará a Millonarios en amistoso.

¿Qué jugadores de Universitario se fueron para el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes se deshizo de siete futbolistas para el Torneo Clausura: Miguel Silveira, Sekou Gassama, Hugo Ancajima, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Paolo Reyna y Álvaro Rojas. Estos dos últimos fueron prestados a Juan Pablo II.

¿Qué jugadores llegaron a Universitario para el Torneo Clausura?

A diferencia de la gran cantidad de salidas, Universitario de Deportes solo ha anunciado tres fichajes: Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. De momento, suena el nombre del argentino Juan Manuel Requena, pero falta la confirmación oficial.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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