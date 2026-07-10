0

Universitario derrotó 2-1 a Sport Boys e ilusiona a todos sus hinchas con el título del Perú

Universitario de Deportes ilusiona a sus hinchas con la obtención del título nacional luego de derrotar a Sport Boys del Callao.

Francisco Esteves
Universitario derrotó 2-1 a Sport Boys.
Universitario derrotó 2-1 a Sport Boys. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Los hinchas de Universitario de Deportes se encuentran sumamente entusiasmados con el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que deben ganarlo para luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano. Bajo esa premisa, ahora los aficionados recibieron una tremenda noticia a nivel institucional, lo que generó su emoción y algarabía en las redes sociales.

Alianza Lima lo quiso para el Clausura y ahora quiere salir campeón con Universitario.

PUEDES VER: Alianza Lima lo quiso para el Clausura y ahora quiere salir campeón con Universitario: "Un sueño"

Como se sabe, los merengues quieren conseguir todos los títulos de la temporada, ya que se consideran uno de los clubes más importantes del Perú. Por ello, la Liga Nacional Juvenil 2026 también es uno de sus objetivos y, precisamente, en dicha competición consiguió un triunfo importante sobre Sport Boys del Callao el viernes 10 de julio.

El encuentro correspondió a la categoría Sub-16, en la que Universitario de Deportes venció 2-1 a los rosados con goles de Alessandro Chuyes y Jean Franco Trujillo. Esto ilusiona a la hinchada debido a que dichos futbolistas tienen actualmente 15 años y dentro de poco podrían formar parte del primer equipo que comanda Héctor Cúper, para convertirse en dos de las principales promesas de la institución.

Universitario

Universitario en la Liga Nacional Juvenil.

¿Cómo marcha la Liga Nacional Juvenil?

Con este resultado, la 'U' marcha como líder del Grupo B en la categoría Sub-16 con ocho unidades, pero por detrás se ubica Alianza Lima con siete puntos y un partido menos, por lo que los blanquiazules pueden arrebatarle el primer puesto. Por su parte, en la Liga Nacional Juvenil Sub-18, los merengues se ubican en quinto lugar y los de Matute, en la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Por otra parte, en la tabla acumulada, que reúne los puntajes de los torneos Sub-16 y Sub-18, Universitario es líder del Grupo B con 14 unidades, aunque Alianza Lima lo sigue de cerca con 12 puntos y dos partidos menos. Por ello, el elenco íntimo puede revertir pronto la situación.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima lo quiso para el Clausura y ahora quiere salir campeón con Universitario: "Un sueño"

  2. ¿A que hora juega Universitario vs Millonarios y dónde ver partido amistoso?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano