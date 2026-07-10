Universitario derrotó 2-1 a Sport Boys e ilusiona a todos sus hinchas con el título del Perú

Los hinchas de Universitario de Deportes se encuentran sumamente entusiasmados con el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que deben ganarlo para luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano. Bajo esa premisa, ahora los aficionados recibieron una tremenda noticia a nivel institucional, lo que generó su emoción y algarabía en las redes sociales.

Como se sabe, los merengues quieren conseguir todos los títulos de la temporada, ya que se consideran uno de los clubes más importantes del Perú. Por ello, la Liga Nacional Juvenil 2026 también es uno de sus objetivos y, precisamente, en dicha competición consiguió un triunfo importante sobre Sport Boys del Callao el viernes 10 de julio.

El encuentro correspondió a la categoría Sub-16, en la que Universitario de Deportes venció 2-1 a los rosados con goles de Alessandro Chuyes y Jean Franco Trujillo. Esto ilusiona a la hinchada debido a que dichos futbolistas tienen actualmente 15 años y dentro de poco podrían formar parte del primer equipo que comanda Héctor Cúper, para convertirse en dos de las principales promesas de la institución.

Universitario en la Liga Nacional Juvenil.

¿Cómo marcha la Liga Nacional Juvenil?

Con este resultado, la 'U' marcha como líder del Grupo B en la categoría Sub-16 con ocho unidades, pero por detrás se ubica Alianza Lima con siete puntos y un partido menos, por lo que los blanquiazules pueden arrebatarle el primer puesto. Por su parte, en la Liga Nacional Juvenil Sub-18, los merengues se ubican en quinto lugar y los de Matute, en la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Por otra parte, en la tabla acumulada, que reúne los puntajes de los torneos Sub-16 y Sub-18, Universitario es líder del Grupo B con 14 unidades, aunque Alianza Lima lo sigue de cerca con 12 puntos y dos partidos menos. Por ello, el elenco íntimo puede revertir pronto la situación.