Alianza Lima vs Deportivo Cali podrá verse en señal abierta: canal confirmado del amistoso

A falta de una semana para que empiece el Torneo Clausura, Alianza Lima pactó un amistoso internacional frente a Deportivo Cali en el Estadio Alejandro Villanueva para llegar con ritmo al reinicio de la Liga 1.

PUEDES VER: Guede eligió al reemplazo de Renzo Garcés para amistoso ante Deportivo Cali e inicio del Clausura

La idea del entrenador Pablo Guede es que sus dirigidos agarren ritmo y enfrenten a un duro rival para estar preparados para lo que viene. Todos los equipos de la liga local querrán quedarse con el Torneo Clausura para forzar una final contra los íntimos por el título nacional.

En ese sentido, Alianza Lima decidió invitar a Deportivo Cali , del arquero peruano Pedro Gallese, para enfrentarse en el Alejandro Villanueva. La buena noticia para todos los hinchas íntimos es que este amistoso internacional podrá verse en televisión nacional.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Cali?

La transmisión del amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali estará a cargo del canal América Televisión (canal 4 y 704 en HD) y de su plataforma de streaming América TV GO para todo el país.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El choque entre Alianza Lima vs Deportivo Cali está pactado para este domingo 12 de julio a partir de las 3.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Banner oficial del amistoso.

Entradas Alianza Lima vs Deportivo Cali: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas?

Las entradas del amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali van desde S/15,90 hasta S/250 y pueden ser adquiridas en la plataforma Joinnus.