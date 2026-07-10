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¿Jales? Alianza Lima hizo anuncio oficial y emociona a sus hinchas: "Tenemos..."

Alianza Lima ilusionó a todos sus hinchas al anunciar varios nombres de forma oficial, a poco de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima hizo anuncio oficial y emociona a sus hinchas.
Alianza Lima hizo anuncio oficial y emociona a sus hinchas. | Foto: Alianza Lima - X.
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Los hinchas de Alianza Lima están sumamente preocupados porque el club no ha anunciado refuerzos hasta el momento y, dentro de una semana, comenzará su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, ahora los íntimos entusiasmaron a sus aficionados al comunicar varios nombres de forma oficial en sus redes sociales. Te contamos quiénes son y de qué se trata.

Federico Girotti entrena con Alianza Lima a poco del inicio del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima toma decisión sobre Federico Girotti en medio de este mercado de pases: "Acciones"

Como se sabe, el elenco íntimo tiene una enorme cantidad de seguidores alrededor del mundo, que se caracterizan por su lealtad a la institución deportiva. Por ello, en Matute les dieron una sorpresa a algunos de ellos y, recientemente, se conoció a los ganadores de las entradas dobles para el partido amistoso ante Deportivo Cali en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

¡Tenemos ganadores de la Experiencia Match Day! Felicitamos a nuestros 10 ganadores íntimos que podrán presenciar la experiencia Match Day vs. Deportivo Cali. Nos comunicaremos con los ganadores a través del correo electrónico”, indicó Alianza Lima a través de su cuenta oficial de ‘X’, junto a la lista de personas que podrán acceder este 12 de julio al emocionante encuentro previo al Torneo Clausura.

Alianza Lima, Liga 1

Alianza Lima anunció a los ganadores.

Los favorecidos son Hernán Alves, Gerson Rivas, Lito Dávila, Elizabeth Flores, Luis Portugal, Junnior Muñante, Pavel Oyola, Edson Ramírez, Frank Centurión y Giancarlos Arguedas. De esta forma, podrán acceder gratis a la experiencia que brindan los blanquiazules para el amistoso ante Deportivo Cali, donde juega un viejo conocido de la casa: Pedro Gallese.

Alianza Lima vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali iniciará a las 3.00 p. m. de Perú y Colombia, el domingo 12 de julio. El amistoso entre ambas escuadras contará con transmisión en señal abierta por América TV para todo el territorio peruano. Igualmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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