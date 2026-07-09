Pedro Gallese confirmó su regreso a Matute con mensaje a hinchas de Alianza Lima: "A disfrutar"
En pleno mercado de fichajes, Pedro Gallese le envió un emotivo mensaje a todo Alianza Lima y confirmó su regreso a Matute este 2026.
Los hinchas de Alianza Lima están sumamente preocupados porque no han llegado nuevas contrataciones en el actual mercado de fichajes, a solo una semana de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, Pedro Gallese sorprendió a todos los blanquiazules al confirmar, mediante un mensaje en redes sociales, su regreso a Matute para este mismo año. Te contamos los detalles.
Resulta que el popular 'Pulpo' volverá al Estadio Alejandro Villanueva, hogar del club de sus amores, este fin de semana. Sin embargo, para tristeza de los aficionados, no se incorporará al equipo comandado por Pablo Guede para el resto de la temporada, sino que llegó al país junto con todo Deportivo Cali para afrontar un encuentro amistoso ante los íntimos este domingo 12 de julio.
“Tenemos una cita entre dos grandes en el Estadio Alejandro Villanueva: Alianza Lima y Deportivo Cali. Ven a disfrutar ¡Te esperamos!”, indicó Pedro Gallese en un metraje publicado en las redes sociales del club blanquiazul. De esta forma, el portero de la selección peruana estará una vez más en Matute, donde jugó durante la campaña 2019.
Como se sabe, el guardameta nacional ha sido vinculado a Alianza Lima en los últimos años, pero aún se mantiene en el extranjero. A inicios de la presente temporada firmó por el Deportivo Cali de Colombia, con el objetivo de salir campeón de la Liga BetPlay; sin embargo, los resultados no han acompañado a su equipo pese a que nuestro compatriota es uno de los goleros menos batidos del torneo.
Alianza Lima vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali iniciará a las 3.00 p. m. de Perú y Colombia, el domingo 12 de julio. El compromiso amistoso entre ambas escuadras contará con transmisión en señal abierta por América TV para todo el territorio peruano. Igualmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
¡Vamos al Circo!
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