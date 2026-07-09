Lanzan inesperada noticia sobre el futuro de Guerrero en Alianza Lima: "Después de dos años..."

Dentro de una semana comenzará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde Alianza Lima debe salir campeón para levantar el trofeo del fútbol peruano sin necesidad de playoffs. Bajo esa premisa, a poco de su estreno, los blanquiazules sorprendieron al definir el futuro de Guerrero en la institución deportiva. La noticia impactó a muchos aficionados y, a continuación, te contamos todos los detalles.

Como se sabe, hace poco hubo cambios a nivel directivo en La Victoria, lo que causó mucho asombro y hasta preocupación en la hinchada. En medio de ello, el periodista Kevin Pacheco brindó información sumamente importante que será de interés para los seguidores más fieles del cuadro íntimo. Sin embargo, no se trata precisamente de Paolo Guerrero, como algunos podrían creer.

“Dentro de las movidas gerenciales en Alianza Lima, una vuelta confirmada es la de Diego Guerrero a la gerencia legal del club blanquiazul. Retorna luego de dos años. Durante su gestión, la institución ganó dos casos en el TAS y el juicio de la explanada de Matute”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales, lo que sorprendió a la afición blanquiazul.

Diego Guerrero en Alianza Lima.

De esta forma, Diego Guerrero volverá a Alianza Lima por un lapso que la institución de Matute aún no revela, pero lo que esperan todos los hinchas es que se desempeñe de la mejor manera en su cargo. Recordemos que el personaje en cuestión ya estuvo en tienda victoriana hace unas temporadas y dejó el club en julio del 2024, es decir, exactamente hace dos años.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima debutará ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 7.00 p. m. en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.