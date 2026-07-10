Club argentino presentó reclamo a la FIFA contra Alianza Lima por fichaje de jugador: "Conflicto"

En las últimas horas, se reveló que Alianza Lima está involucrado en un caso de la FIFA por el reclamo de una institución argentina por el fichaje de uno de sus jugadores internacionales. Nos referimos a Alan Cantero, quien llegó a tienda blanquiazul a inicios de 2025 en calidad de préstamo y que ahora tiene contrato hasta fines de 2028.

Club argentino presentó reclamo a la FIFA contra Alianza Lima por Alan Cantero

Se trata de Club Sportivo Peñarol de San Juan, Argentina, que tuvo a Alan Cantero en sus canteras para formar al profesional con miras a una gran carrera en el fútbol argentino y ahora en la Liga 1 de Perú. El caso es que esta institución exige un pago como club formador, denominado "mecanismo de solidaridad".

Según pudo revelar el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, la FIFA ya tomó conocimiento de ello y ahora revisará al pie de la letra si Club Sportivo Peñarol cumple con cada uno de los requisitos, bajo la normativa del ente rector, para percibir ese monto económico.

"FIFA deberá resolver un nuevo conflicto por el mecanismo de solidaridad. El Club Sportivo Peñarol (San Juan, Argentina) presentó un reclamo ante la FIFA contra Alianza Lima (Perú), reclamando el pago del mecanismo de solidaridad como club formador derivado de la transferencia internacional de Alan Cantero. El expediente obligará a determinar si el club argentino reúne los requisitos para percibir el porcentaje que corresponde a los clubes formadores conforme al Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.", informó el especialista en derecho deportivo.

Club Sportivo Peñarol presentó reclamo a la FIFA contra Alianza Lima por Alan Cantero.

De momento, Alan Cantero se mantiene entrenando con Alianza Lima con miras a la reanudación de la Liga 1 2026. Se espera que el caso se resuelva cuanto antes para poner punto final a esta presunta irregularidad en la obtención del pase total del atacante argentino de 28 años.

¿En qué clubes jugó Alan Cantero?