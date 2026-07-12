Jugador valorizado en casi medio millón dio fuerte calificativo sobre el plantel de la 'U': "Una..."

El pasado sábado 11 de julio, Universitario se enfrentó a Millonarios y se impuso por un sólido 2-0 en el Estadio Monumental. Tras el encuentro, Jordan Guivin se pronunció sobre el resultado y destacó la importancia de esta victoria, asegurando que el equipo continúa fortaleciendo su funcionamiento de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

En ese contexto, el mediocampista resaltó el rendimiento colectivo del elenco crema y señaló que el triunfo fue positivo. Sin embargo, no dudó en hacer una autocrítica y reconoció que aún hay aspectos por corregir.

Jordan Guivin habló tras la victoria ante Millonarios

"Afrontamos un partido muy bueno. Lo más importante es que se ganó; ahora hay que analizarlo para corregir los errores cometidos", fueron las primeras palabras de Guivin.

Por otro lado, Guivin resaltó el gran ambiente que se vive dentro del plantel y afirmó que la unión del grupo se ha convertido en una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Héctor Cúper. "Este grupo sigue igual de unido, siempre va a ser una familia. Eso es una alegría para nosotros" concluyó el futbolista crema con respecto a sus compañeros.

¿Cuándo juega Universitario?

Tras vencer a Millonarios en un amistoso de preparación, Universitario pondrá la mira en su debut por el Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto crema visitará a ADT de Tarma el próximo sábado 18 de julio, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del certamen, programado para la 1.15 p. m. (hora peruana).