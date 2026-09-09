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Carlos Garcés impacta con rotundo mensaje sobre su futuro en Cienciano: "Mi contrato acaba"
Carlos Garcés, máxima figura de Cienciano, se pronunció en la previa del partido ante Montevideo City y reveló que está próximo a finalizar contrato con el 'Papá'.
Cienciano está próximo a enfrentarse a Montevideo City por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 'Papá' busca ampliar su buena racha copera y seguir soñando con el título. Uno de los jugadores más destacados de su campaña ha sido Carlos Garcés, quien ahora reveló detalles sobre su futuro en el cuadro imperial.
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Carlos Garcés dejó rotundo mensaje sobre su futuro en Cienciano
En la previa del duelo ante Montevideo City, el delantero Carlos Garcés conversó con ‘Radio Ovación’, donde le consultaron por su futuro en Cienciano para la siguiente temporada, considerando que es uno de los pilares indiscutibles del esquema de Horacio Melgarejo.
Ante ello, el ecuatoriano sorprendió a todos al señalar que por el momento no ha tomado una decisión, ya que está netamente enfocado en conseguir los objetivos de la temporada, aunque reveló que su vínculo con el club finalizará en noviembre.
Carlos Garcés es el máximo goleador de Cienciano en esta temporada con 18 anotaciones.
“Hubo acercamientos con gente cercana a mí, pero mi contrato acaba a fines de noviembre. Estoy viviendo mi presente, intentando hacer bien las cosas y ver qué es lo mejor para mí. Me enfoco en lo que hago en Cienciano y ya luego ver qué viene”, sostuvo el artillero del cuadro cusqueño.
En esa línea, Garcés indicó que existieron contactos con su entorno para poder hablar sobre su futuro, pero no será hasta final de temporada cuando tome una decisión al respecto.
Carlos Garcés vive su mejor temporada con Cienciano
En esta campaña, Carlos Garcés ha reafirmado que sigue siendo el referente principal de Cienciano, algo que también queda reflejado en sus números. El delantero de 36 años ha disputado 34 partidos y ha marcado 18 goles. Con esa marca, está a solo un tanto de igualar la mejor cifra goleadora de toda su carrera profesional.
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