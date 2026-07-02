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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27

Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima son los clubes que más incorporaciones y salidas han hecho para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y San Martín están siendo los grandes protagonistas del mercado de fichajes.
Alianza Lima, Universitario y San Martín están siendo los grandes protagonistas del mercado de fichajes. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley se sigue moviendo de cara a la temporada 2026-27. Alianza Lima acaba de anunciar la renovación de sus figuras Ysabella Sánchez y Clariveth Yllescas, mientras que en Universitario de Deportes presentaron a Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero. En San Martín, por ejemplo, se despidieron de la ‘Tomezinha’ y presentaron a Alexandra Machado.

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Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

Rumores

  • Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

  • Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Nuevas llegadas para Alianza Lima.

Nuevas llegadas para Alianza Lima.

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Nuevas llegadas para Universitario de Deportes.

Nuevas llegadas para Universitario de Deportes.

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado

Rumores

  • Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)
Nuevas llegadas para San Martín.

Nuevas llegadas para San Martín.

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Ingrid Herrada
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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