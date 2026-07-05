0
EN VIVO
México vs Inglaterra por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Brasil eliminado del Mundial 2026: la crisis se agrava y ya suma 24 años sin ganar la Copa del Mundo

La 'Canarinha' cayó ante Noruega en octavos del Mundial 2026 y prolonga su sequía desde 2002, sin llegar a esa instancia en más de dos décadas.

Redacción Líbero
Brasil suma otro fracaso mundialista y prolonga una sequía que ya supera los 20 años sin títulos.
Brasil suma otro fracaso mundialista y prolonga una sequía que ya supera los 20 años sin títulos. | Foto: AFP
COMPARTIR

Un gigante dormido. Brasil volvió a quedarse con las manos vacías en un Mundial tras caer 2-1 ante Noruega en los octavos de final de 2026. El resultado prolonga una sequía que ya supera las dos décadas desde su último título en Corea-Japón 2002.

Neymar Júnior anunció su retiro de la selección de Brasil.

PUEDES VER: Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras ser eliminados del Mundial 2026 :"Lo intenté"

Desde entonces, la 'Canarinha' no ha logrado volver a disputar una final. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue eliminada en cuartos de final, misma instancia en la que cayó en Rusia 2018 y en el Mundial de Catar 2022.

El golpe más duro se dio en Brasil 2014. Como anfitrión, el 'Scratch' sufrió la histórica goleada 7-1 ante Alemania en semifinales y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar, en una de las páginas más dolorosas de su historia.

Brasil

Brasil suma otro fracaso mundialista y prolonga una sequía que ya supera los 20 años sin títulos.

La eliminación en octavos ante Noruega en 2026 representa además su peor actuación desde el Mundial de 1990 y reabre el debate sobre el presente y el rumbo del fútbol brasileño a nivel internacional.

Pese a seguir siendo una potencia mundial, los resultados evidencian una deuda pendiente: recuperar el protagonismo perdido y volver a conquistar un título que se le escapa desde hace dos décadas.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. México vs. Inglaterra EN VIVO HOY: a qué hora empieza el partido, dónde ver y alineaciones

  2. Revelan por qué Bruno Guimarães pateó el penal de Brasil ante Noruega en lugar de Vinícius: "Se decidió..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano