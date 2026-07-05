Brasil eliminado del Mundial 2026: la crisis se agrava y ya suma 24 años sin ganar la Copa del Mundo

Un gigante dormido. Brasil volvió a quedarse con las manos vacías en un Mundial tras caer 2-1 ante Noruega en los octavos de final de 2026. El resultado prolonga una sequía que ya supera las dos décadas desde su último título en Corea-Japón 2002.

Desde entonces, la 'Canarinha' no ha logrado volver a disputar una final. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue eliminada en cuartos de final, misma instancia en la que cayó en Rusia 2018 y en el Mundial de Catar 2022.

El golpe más duro se dio en Brasil 2014. Como anfitrión, el 'Scratch' sufrió la histórica goleada 7-1 ante Alemania en semifinales y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar, en una de las páginas más dolorosas de su historia.

Brasil suma otro fracaso mundialista y prolonga una sequía que ya supera los 20 años sin títulos.

La eliminación en octavos ante Noruega en 2026 representa además su peor actuación desde el Mundial de 1990 y reabre el debate sobre el presente y el rumbo del fútbol brasileño a nivel internacional.

Pese a seguir siendo una potencia mundial, los resultados evidencian una deuda pendiente: recuperar el protagonismo perdido y volver a conquistar un título que se le escapa desde hace dos décadas.