- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Brasil eliminado del Mundial 2026: la crisis se agrava y ya suma 24 años sin ganar la Copa del Mundo
La 'Canarinha' cayó ante Noruega en octavos del Mundial 2026 y prolonga su sequía desde 2002, sin llegar a esa instancia en más de dos décadas.
Un gigante dormido. Brasil volvió a quedarse con las manos vacías en un Mundial tras caer 2-1 ante Noruega en los octavos de final de 2026. El resultado prolonga una sequía que ya supera las dos décadas desde su último título en Corea-Japón 2002.
PUEDES VER: Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras ser eliminados del Mundial 2026 :"Lo intenté"
Desde entonces, la 'Canarinha' no ha logrado volver a disputar una final. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue eliminada en cuartos de final, misma instancia en la que cayó en Rusia 2018 y en el Mundial de Catar 2022.
El golpe más duro se dio en Brasil 2014. Como anfitrión, el 'Scratch' sufrió la histórica goleada 7-1 ante Alemania en semifinales y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar, en una de las páginas más dolorosas de su historia.
Brasil suma otro fracaso mundialista y prolonga una sequía que ya supera los 20 años sin títulos.
La eliminación en octavos ante Noruega en 2026 representa además su peor actuación desde el Mundial de 1990 y reabre el debate sobre el presente y el rumbo del fútbol brasileño a nivel internacional.
Pese a seguir siendo una potencia mundial, los resultados evidencian una deuda pendiente: recuperar el protagonismo perdido y volver a conquistar un título que se le escapa desde hace dos décadas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00