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FIFA designó terna argentina para el Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
¿Decisión controvertida? Por primera vez en un partido de un Mundial, una terna arbitral completa será del mismo país.
En medio de las especulaciones por un supuesto favoritismo hacia Argentina, FIFA acaba de echarle más leña al fuego con la controvertida designación de la terna arbitral para el partidazo entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará este jueves 9 de julio.
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A través de sus redes sociales, el máximo ente del fútbol mundial confirmó que la terna arbitral de este encuentro será completamente argentina. Se trata de un hecho sin precedentes, pues un duelo del Mundial tendrá, por primera vez, un cuerpo arbitral del mismo país.
De esta manera, Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Les Blues y los Leones del Atlas y dirigirá su tercer encuentro en esta competencia. A continuación, podrás revisar la terna para este cotejo.
Árbitros del Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
- Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina)
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
- Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
- Cuarto hombre: Darío Herrera (Argentina)
- Asistente del árbitro de reserva: Cristian Navarro (Argentina).
Los árbitros del Francia vs Marruecos.
¿Cuándo juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?
El partido entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este jueves 9 de julio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Gillette Stadium y contará con transmisión de DSports, DGO y Paramount+ para Latinoamérica.
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