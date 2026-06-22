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ALERTA MÁXIMA tras insólito hurto en Walmart: sacerdote episcopal de Pittsburgh ARRESTADO se declara culpable de ROBAR tarjetas de béisbol

Un sacerdote episcopal de Pittsburgh, en Estados Unidos, admitió recientemente su culpabilidad por el robo de tarjetas de béisbol en una tienda Walmart.

Melanni Miranda
Hurto en Walmart: sacerdote de Pittsburgh arrestado se declara culpable de robar tarjetas de béisbol.
Hurto en Walmart: sacerdote de Pittsburgh arrestado se declara culpable de robar tarjetas de béisbol. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El exdecano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en Estados Unidos, admitió su culpabilidad por el robo de cromos de béisbol en un establecimiento de la conocida empresa Walmart. No obstante, su situación se complica debido a la desaparición de múltiples objetos, cuya ubicación sigue siendo un misterio. A continuación, te contamos todo sobre este caso y qué sanción enfrentaría.

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Insólito hurto en Walmart: sacerdote de Pittsburgh arrestado se declara culpable de robar tarjetas de béisbol

CBS News y otros medios internacionales señalaron que el reverendo Aidan Smith, quien había destacado como un líder carismático en la catedral del centro de Pittsburgh, se vio envuelto en un escándalo tras ser arrestado por las autoridades en febrero por el robo de tarjetas de béisbol valoradas en cientos de dólares en una tienda Walmart de Economy Borough, en el condado de Beaver.

En marzo de este 2026, renunció a su puesto de deán, luego de que la catedral revelara que había sustraído numerosos objetos de su propiedad, incluidos cálices, platos de comunión y cruces de plata, que intentaba vender a través de eBay. Representantes de la catedral se presentaron en su residencia en Ambridge, donde recuperaron 91 artículos que habían sido reportados como desaparecidos, tal como señaló Andrew Muhl, director de Comunicación de la institución. Sin embargo, algunos no pudieron ser recuperados porque ya habían sido vendidos.

En tanto, con relación a las tarjetas de béisbol, Smith se declaró culpable de hurto en tiendas, un cargo que fue reducido de delito grave a falta, y pagó una multa de US$201. La investigación sobre la sustracción de los objetos continúa, bajo la supervisión de una junta disciplinaria compuesta por representantes de cinco diócesis episcopales, que evalúa diversas medidas. Cabe mencionar que, pese a su dimisión como decano, Smith mantiene su estatus de sacerdote episcopal.

¿Cuál es la situación del sacerdote y qué pasaría con él?

Si se verifica que Smith robó y comercializó los objetos, podría ser expulsado del sacerdocio y los cargos serían enviados a las autoridades para su procesamiento penal. Su abogado, a través de un comunicado, no ofreció declaraciones al respecto.

Por su parte, Muhl, director de la institución, mencionó que esperan una resolución del comité disciplinario en breve. Mientras tanto, se le ha restringido el acceso de Smith a la catedral.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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