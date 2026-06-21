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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Senatobia: tienda CERRÓ TEMPORALMENTE tras reporte de TIROTEO mortal en el que policía estuvo involucrado
La tienda de Walmart fue cerrada de manera temporal mientras se llevó a cabo una investigación sobre un tiroteo fatal en el que participó un policía. ¿Qué pasó?
Este sábado 20 de junio, un establecimiento de Walmart en Senatobia, en EE. UU., donde un oficial acabó con la vida de un niño de un año, detuvo sus operaciones de manera temporal. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué tiene que ver un agente policial en este hecho?
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Walmart cerró temporalmente tras reporte de tiroteo en el que policía estuvo involucrado
ABC 24 y otros medios informaron que el Walmart Supercenter, situado en la US 51, en Senatobia, Mississippi, se cerró hasta las últimas horas del sábado 20 de junio del 2026. Según reportes de los representantes de Walmart, la tienda volvió a abrir a las 7 de la mañana de este domingo 21 de junio.
Walmart cerró temporalmente tras reporte de tiroteo en el que policía estuvo involucrado.
Hasta el momento, la tienda no proporcionó más datos sobre este cierre. Sin embargo, se confirmó que el establecimiento es objeto de una investigación relacionada con un tiroteo mortal que involucró a un oficial de policía.
El 14 de junio, un niño de un año, Kohen Wiley, falleció a causa de un disparo y un adulto resultó herido tras el ataque de un agente contra un auto que, según se informó, se dirigía hacia él. El oficial involucrado en el incidente fue suspendido de sus funciones poco después de lo ocurrido.
El tiroteo desató manifestaciones en la comunidad, incluida una en la que los policías utilizaron gases lacrimógenos contra los asistentes.
¿Qué dijo la madre del menor fallecido al respecto?
Días después del incidente mortal, la madre de Kohen, Vellesiya Wiley, compartió su relato sobre lo ocurrido. En su testimonio, Wiley indicó que el hombre que resultó herido por el disparo manejaba en sentido opuesto al de los oficiales cuando uno de ellos comenzó a disparar.
Los abogados Ben Crump y Van Turner, quienes representan a la familia Wiley, han pedido que se hagan públicas las grabaciones de las cámaras de los policías vinculados al tiroteo.
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