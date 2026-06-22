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ALERTA MÁXIMA, solicitantes de visa H-1B: exponen cuestionadas y nuevas preguntas tras últimos CAMBIOS en la política de VISAS 2026
Todos los solicitantes a la visa H-1B deben prepararse para responder preguntas mucho más complejas debido a los recientes cambios en la normativa de visas.
Un último informe expuso que, en el contexto de la problemática actual relacionada con las visas H-1B, algunos solicitantes enfrentan insólitas preguntas sobre la falta de disponibilidad de trabajadores estadounidenses para desempeñar los cargos que se les han propuesto. Esta situación ha generado dudas sobre la necesidad de revisar los criterios de elegibilidad y la efectividad del programa en la contratación de personal extranjero en EE. UU. ¿Qué debes saber y cómo estar preparado?
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Atención, solicitantes de visa H-1B: exponen nuevas preguntas tras últimos cambios en la política de visas
En declaraciones a Newsweek, abogados especializados en inmigración señalaron que los funcionarios consulares de EE. UU. han estado realizando preguntas variadas, tales como “¿Por qué no puede un estadounidense hacer este trabajo en lugar de usted?”.
Solicitantes de visa H-1B: exponen nuevas preguntas tras últimos cambios en la política de visas.
Estos cuestionamientos son especialmente comunes en casos que involucran ocupaciones especializadas, en los que se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la justificación presentada por el empleador para la contratación de un trabajador extranjero. Hindustan Times compartió más información al respecto.
Según la normativa vigente sobre la visa H-1B, los empleadores deben demostrar que la inclusión de un trabajador foráneo no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de los empleados estadounidenses que ocupan puestos similares.
¿De qué trata el programa H-1B?
El programa H-1B es muy importante en el país, ya que facilita a los empleadores estadounidenses la contratación de profesionales extranjeros para puestos especializados que demandan conocimientos específicos, generalmente, con al menos una licenciatura o su equivalente. Este sistema se aplica mayormente en áreas como tecnología, ingeniería y atención médica.
Todos los años, el Congreso fija un límite de 85.000 nuevas visas H-1B, de las cuales 20.000 están destinadas a solicitantes que posean títulos avanzados de instituciones educativas estadounidenses.
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