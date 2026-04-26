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Alianza Lima aseguró a figura extranjera para la siguiente temporada: "Firmó…”
Alianza Lima refuerza su equipo pensando en la próxima temporada con una importante renovación. ¿De quién se trata? Te lo contamos aquí.
Alianza Lima no solo busca contar con grandes nombres en su equipo de fútbol, con el que sueña consagrarse campeón de la Liga 1, sino también reforzar institucionalmente a sus demás disciplinas. En ese sentido, el vóley no es la excepción, donde ya aseguraron un importante fichaje del extranjero.
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Falta poco para que se defina el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, por lo que, a medida que se acerca el final de la temporada, empiezan a tomarse decisiones clave de cara a la siguiente campaña. En este contexto, una de las principales interrogantes giraba en torno a la continuidad de su armadora titular, María Alejandra Marín.
La jugadora colombiana ha causado incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, de acuerdo con información de la exvoleibolista Vivian Baella, durante el programa ‘Bloqueo y Punto’, se dio a conocer la postura de los blanquiazules con respecto a Marín.
María Alejandra Marín renovó con Alianza Lima
Alianza Lima aseguró a figura extranjera para la siguiente temporada
De acuerdo a Baella, aseguró que Marín ya renovó para la siguiente temporada, despejando así las dudas sobre su posible salida del equipo.
“Estábamos hablando de que algo que le juega un poco en contra a Alianza Lima es el tema de la armadora, que no es nacional. Pero por acá tengo mi fuente que me dice que Marín ya firmó para la próxima temporada. Es una fuente confiable, ya me confirmaron”, fue la información que brindó Baella.
La inminente renovación de María Alejandra Marín supone una gran noticia para la institución de La Victoria, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido en el rendimiento colectivo del equipo. La armadora colombiana se ha afianzado como una pieza fundamental gracias a su precisión en la distribución, liderazgo en la cancha y capacidad para mantener el ritmo ofensivo en momentos clave.
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