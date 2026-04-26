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Hinchas arremetieron contra Álvaro Barco tras derrota de Universitario en el Monumental: "Fuera..."
Los hinchas de Universitario quedaron totalmente indignados tras perder 2-1 con Alianza Atlético en el Monumental, y pidieron la salida de Álbaro Barco.
Los hinchas de Universitario de Deportes quedaron totalmente indignados luego de la derrota 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha número 12 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Monumental de Ate. Por ello, desde las cuatro tribunas le dijeron de todo a Álvaro Barco.
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El hecho de estar sumamente complicados en la Liga 1 y Copa Libertadores ha generado la desazón, y con razón, del pueblo merengue. Prueba de esto es que en el recinto deportivo se escuchó claramente "fuera, Barco" por parte de la afición. Incluso, el periodista Gustavo Peralta confirmó los hechos a ras de campo.
Como sabemos, los hinchas de Universitario de Deportes culpan a Álvaro Barco de haber 'destruido' todo lo que venía haciendo el club merengue en los últimos años, ya que el actual tricampeón del fútbol peruano hoy prácticamente ha quedado fuera de la lucha por el Torneo Apertura 2026.
Hinchas no quieren más a Álvaro Barco.
Desde inicio de año sus decisiones fueron sumamente polémicas, ya que dejó ir a Rodrigo Ureña y la mayoría de sus refuerzos no han rendido como se esperana. Por ejemplo, contrató a Javier Rabanal como director técnico y el español terminó yéndose en menos de medio año.
¿Cuándo juega de nuevo Universitario?
Universitario recibirá a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril desde las 21.00 horas de Lima, Perú. El partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 será transmitido vía ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.
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