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Así marcha la tabla de la Liga 1 tras la derrota de la 'U'

Reportes de L1 Max sufrieron 'apagón' en el Monumental: así reaccionaron tras derrota de Universitario

Un breve 'apagón' se vivió en el Estadio Monumental tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético por la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Reportes de L1 Max sufrieron 'apagón' en el Monumental.
Reportes de L1 Max sufrieron 'apagón' en el Monumental. | Foto: Liga 1 - X.
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Universitario de Deportes sorprendió negativamente a toda su hinchada tras perder 2-1 con Alianza Atlético en el Estadio Monumental de Ate, por lo que se dieron todo tipo de críticas. En medio de ello, las cámaras televisivas captaron un breve 'apagón' en una de las tribunas.

Hinchas de Universitario arremetieron contra Álvaro Barco.

PUEDES VER: Hinchas arremetieron contra Álvaro Barco tras derrota de Universitario en el Monumental: "Fuera..."

Resulta que en plena transmisión de L1 Max, se pudo apreciar el insólito momento que vivieron los periodistas durante el reporte de lo que fue la victoria de los norteños en el recinto deportivo merengue. En la cabina de transmisión se fue la luz y causó diversas reacciones entre los espectadores.

Y es que mientras Daniel Kanashiro y José Carvallo hablaban de la derrota de Universitario de Deportes hubo un pequeño problema técnico y se produjo un 'apagón' momentáneo. No obstante, poco después todo volvió a la normalidad y siguieron comentando el encuentro del Torneo Apertura 2026.

Universitario, Liga 1

Universitario y un pequeño apagón.

Vale precisar que este resultado generó que la 'U' esté prácticamente eliminado de la lucha por el primer título de la temporada, comprometiendo seriamente el anhelado tetracampeonato de la Liga 1. Por ello toda la afición viene pidiendo a gritos la salida de Álvaro Barco.

Próximo partido de Universitario

Universitario recibirá a Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026, en el Monumental. El partido iniciará a las 21.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para todo el territorio Latinoamericano.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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