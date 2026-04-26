Reportes de L1 Max sufrieron 'apagón' en el Monumental: así reaccionaron tras derrota de Universitario

Universitario de Deportes sorprendió negativamente a toda su hinchada tras perder 2-1 con Alianza Atlético en el Estadio Monumental de Ate, por lo que se dieron todo tipo de críticas. En medio de ello, las cámaras televisivas captaron un breve 'apagón' en una de las tribunas.

Resulta que en plena transmisión de L1 Max, se pudo apreciar el insólito momento que vivieron los periodistas durante el reporte de lo que fue la victoria de los norteños en el recinto deportivo merengue. En la cabina de transmisión se fue la luz y causó diversas reacciones entre los espectadores.

Y es que mientras Daniel Kanashiro y José Carvallo hablaban de la derrota de Universitario de Deportes hubo un pequeño problema técnico y se produjo un 'apagón' momentáneo. No obstante, poco después todo volvió a la normalidad y siguieron comentando el encuentro del Torneo Apertura 2026.

Universitario y un pequeño apagón.

Vale precisar que este resultado generó que la 'U' esté prácticamente eliminado de la lucha por el primer título de la temporada, comprometiendo seriamente el anhelado tetracampeonato de la Liga 1. Por ello toda la afición viene pidiendo a gritos la salida de Álvaro Barco.

Próximo partido de Universitario

Universitario recibirá a Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026, en el Monumental. El partido iniciará a las 21.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para todo el territorio Latinoamericano.