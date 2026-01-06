Cusco FC quiere seguir destacando en la Liga 1 tras la notable hazaña de la última temporada, por lo que busca mejorar su plantel para conseguir todos los objetivos. En pleno mercado de fichajes, el cuadro imperial dio un golpe de autoridad firmando a una figura de Sporting Cristal que fue convocado con la selección peruana. ¿De quién se trata?

PUEDES VER: Centrocampista de Sporting Cristal es nuevo jugador de Cienciano para la temporada 2026

Cusco FC da el golpe y anuncia el fichaje de seleccionado peruano que dejó Sporting Cristal

Sporting Cristal optó por realizar varios cambios en su plantel y uno de los jugadores que no entraba en los planes del club fue Joel Herrera. El atacante de 21 años logró una buena regularidad en la última temporada, lo que despertó el interés de Cusco FC, equipo que finalmente concretó su incorporación.

El conjunto ‘Dorado’ hizo oficial la llegada de Herrera para afrontar la Liga 1 2026 a través de sus canales oficiales, donde resaltó sus principales virtudes futbolísticas, como la fuerza y velocidad, cualidades que demostró en Atlético Grau durante el último año, y esperan sean un aporte importante en el ataque.

Joel Herrera, promesa de Sporting Cristal, firmó contrato con Cusco FC para la Liga 1 2026.

“Bienvenido a tu nueva casa, Joel Herrera. Llega para sumar fuerza, velocidad y defender nuestros colores con todo. ¡A dejar huella en la temporada dorada que estamos construyendo!”, fue el mensaje publicado por el club cusqueño.

Cabe precisar que la operación se concretó en condición de préstamo, ya que el jugador aún mantiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2026. Sin embargo, al no ser considerado por el club rimense para la pretemporada, todo indica que no renovará su vínculo, por lo que desde mediados de año podría negociar libremente con cualquier institución.

Joel Herrera fue convocado con la selección peruana

Joel Herrera es uno de los jugadores que tuvo un notable rendimiento con las divisiones menores de Sporting Cristal, por lo que rápidamente despertó la atención de la selección peruana y se ganó su convocatoria para la categoría Sub-20. El futbolista h a compartido vestuario con otros prospectos como Leonardo Díaz, Anderson Villacortam entre otros.

Trayectoria de Joel Herrera