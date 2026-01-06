Liga 1 2026 contará con las 'pesadillas' del Real Madrid en Champions League: ¿Quiénes son?

El mercado de fichajes del fútbol peruano se encuentra abierto. En ese sentido, la Liga 1 2026 será sumamente particular debido a que contará con dos jugadores que humillaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la UEFA Champions League, algo nunca antes visto en nuestro balompié. Uno de ellos jugará en un club gigante del Perú.

En la edición 2021-22 del torneo continental de Europa sucedió algo totalmente insólito. Sheriff Tiraspol, debutante en la competición, derrotó al Real Madrid en condición de visitante por un marcador de 2-1, siendo Jasrubek Yakhshiboev y Sebastien Thill quienes anotaron para los de Moldavia y Karim Benzema para el elenco merengue. Dentro de aquel plantel habían dos jugadores que actualmente militan en la Liga 1.

Gustavo Dulanto es el primero de ellos, quien esta temporada 2026 estará en Sport Boys del Callao y buscará salir campeón nacional o por lo menos clasificar a un torneo internacional de cara a su centenario institucional. Sin embargo, el defensor peruano no es el único que venció a los blancos en el Santiago Bernabéu, ya que ahora Sporting Cristal contrató a su antiguo compañero.

Nos referimos a Cristiano da Silva, lateral que hace poco llegó al Perú para defender los colores del cuadro celeste y estuvo en el Sheriff Tiraspol junto a Gustavo Dulanto. Incluso, el central incaico se juntó con él para recordar aquella hazaña histórica lograda ante el Real Madrid por la Champions League. Por si fuera poco, aquella temporada los merengues terminaron alzando la 'Orejona', lo que hace aún más grande lo obtenido por ambos jugadores que lucharán en la Liga 1.

Gustavo Dulanto y Cristiano da Silva.

Cristiano da Silva habló sobre Sporting Cristal

"Estoy muy contento de llegar a Perú, es la primera vez que visito el país y sé de la historia de Cristal, que es muy grande. Tengan por seguro que le vamos a poner muchas ganas de pelear por los títulos. En Brasil se habla mucho de Cristal. Cuando estaba en Fluminense jugamos contra ellos y eso me motivó a venir. Además, hablé con Gustavo Dulanto, con quien jugué en Sheriff, y me comentó que el campeonato peruano es difícil, muy aguerrido, y que hay que adaptarse rápido y pelear fuerte", precisó Cristiano da Silva en su llegada a Perú.